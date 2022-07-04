Кадыров снялся в фильме о том, как Зеленский подписывает акт о капитуляции

По версии главы Чечни, документ должен включать в себя пункт "Ахмат — сила".

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ролик, в котором сыграл главную роль второго плана. В ролике показано, как перепуганный Владимир Зеленский подписывает акт о капитуляции. Причем одним из пунктов документа стал такой: Ахмат — сила.

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"Мы доказали это? Конечно, Ахмат — сила, дон", — произносит в конце ролика Кадыров.

[ + – ] Фильм с участием Кадырова относится к жанру милитаристской патриотической комедии

Давний "поклонник творчества" кадыровцев начальник Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины Евгений Жуков, известный в сети под никнеймом Позывной Маршал, по достоинству оценил актерские способности Рамзана Кадырова.

"Знал, что эти кадыровцы клоуны, но не думал, что такие профессиональные", — отметил он.

Отметим, что личную гвардию главы Чечни, так называемых кадыровцев, давно окрестили "тикток-войсками", так как не раз ловили их на том, что опубликованные ими ролики боев оказываются фейковыми.

Еще в марте пользователи социальной сети Reddit пришли к выводу, что чеченские военные, которые отчитываются о ходе войны в Украине, делают соответствующие фотографии и видео не в зоне боевых действий, а в белорусском городе Мозырь.

Вскоре после этого Кадыров сообщил о визите в Мариуполь, опубликовав фото, якобы сделанное на территории Украины. На фото он запечатлен во время молитвы на стоянке заправочной станции Pulsar. Это российская сеть АЗС, в Украине их нет.

[ + – ] Рамзан Кадыров заявил, что это фото сделано в Украине

Напомним, на днях Стоматологическая ассоциация России наградила Кадырова орденом "За заслуги перед стоматологией" I степени.