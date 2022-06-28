Рамзан Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед стоматологией" (фото)
Получив награду от Стоматологической ассоциации, глава Чечни наградил главврача грозненской стоматологической поликлиники орденом Кадырова.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Стоматологическая ассоциация России наградила его орденом "За заслуги перед стоматологией" I степени. Награждение приурочили к открытию нового здания Грозненской стоматологической поликлиники №1.
Кадыров на церемонию пришел не с пустыми руками: главного врача поликлиники он наградил высшей наградой Чечни – орденом Кадырова. Этот орден изготовлен и золота 750-й пробы, его украшают более сотни рубинов, сапфиры и бриллиант.
Проект "Кавказ.Реалии" ранее писал о наградах, которые вручали Рамзану Кадырову, среди них есть довольно экзотические, например, медаль за укрепление уголовно-исполнительной системы России. В целом с 2000 года Кадыров получил более трех десятков официальных правительственных наград РФ.
Помимо этого глава Чечни является почетным профессором Исламского университета имени Кунта-Хаджи Кишиева, Современной гуманитарной академии и Чеченского государственного университета. Обладатели этого статуса могут читать лекции студентам. Кадыров пообещал заняться преподавательской деятельностью после того, как отойдет от руководства Чечней.
Напомним, в середине июня стало известно, что российские оккупанты украли у украинской военнослужащей с завода "Азовсталь" в Мариуполе собаку по кличке Адик. После того как она попала в плен, Адика подарили Рамзану Кадырову в качестве "трофея".
Ранее глава Чечни угрожал Польше, заявив, что для ее захвата России хватит шести секунд.
В апреле Рамзан Кадыров объявил о том, что общественный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова передал жителям Мариуполя гуманитарную помощь. Однако на опубликованных кадрах видно, что продукты имеют маркировку на украинском языке. После распространения в телеграм-каналах информации о том, что мариупольцам раздавали украинскую продукцию, Кадыров удалил публикацию в соцсети.