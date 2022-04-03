Кадыровцы выдали в Мариуполе гуманитарку с украинскими продуктами (видео)

Глава Чечни заявил, что продукты передал общественный фонд Ахмата-Хаджи Кадырова. Однако на кадрах видно, что они имеют маркировку на украинском языке.

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Кадыровцы в Мариуполе выдали российскую гуманитарную помощь жителям Мариуполя, однако на кадрах видно, что вся продукция украинского производства. Об этом сообщает журналист Христо Грозев в Твиттере.

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Сперва публикация о передаче гумпомощи появилась у главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. В подписи к видео указывалось, что помощь передана Региональным общественным фондом Ахматом-Хаджи Кадрыровым.

При более детальном рассмотрении кадров можно заметить, что колбаса, выдаваемая российской на самом деле украинская. Можно рассмотреть надпись "Віденьска сервілат" и "Лікарська". То же самое касается муки, на упаковке которой видна надпись "Борошно".

После распространения в телеграм-каналах, что это украинская продукция, лидер Чечни удалил публикацию.

Напомним, по данным Генштаба, войска РФ сосредотачивают усилия на захвате Мариуполя, Рубежного и Попасной. Ныне бои в Мариуполе ведутся в городской черте.

29 марта Кадыров опубликовал пост якобы из Мариуполя на фоне заправки. Однако оказалось, что это заправка компании Роснефть, которая не представлена в Украине.