Оккупанты украли собаку у военнопленной из "Азовстали" и отдали ее Кадырову (видео)

Питбуль по кличке Адик был вместе с хозяйкой на заводе "Азовсталь", однако после выхода с окруженного металлургического предприятия и попадания в плен на оккупированной территории собаку у нее отобрали.

Российские оккупанты украли у украинской военной из завода "Азовсталь" в Мариуполе собаку по кличке Адик. После того как она попала в плен, животное передали лидеру Чечни Рамзану Кадырову в качестве "трофея". Об этом сообщает украинская организация UAnimals в Instagram.

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"Собака очень важна для женщины. Адик был ее утешением, но россияне украли животное", — сказано в сообщении.

Питбуль Адик был вместе с хозяйкой на заводе "Азовсталь", однако после выхода с окруженного металлургического предприятия и попадания в плен на оккупированной территории собаку у нее отобрали.

"Адик был и является полноценным членом нашей семьи. Он очень хорошая и активная собака, которая очень любит своих настоящих владельцев. Адик всегда заискивал за мороженое, обычное белое, пломбир. Несмотря на его угрожающий вид, он всегда очень тепло относился к нам. Адик — аллергик, он всегда строго питался, ему нельзя употреблять некоторые продукты", — рассказывают родственники владелицы.

13 июня российские пропагандисты опубликовали видео, на котором пса передали главе Чечни Рамзану Кадырову. Тот заявил, что отныне собаку будут называть Борз.

"Мы назовем его Борз — волк", — сказал он.

Кроме того, во время разговора российский журналист и Кадыров посмеялись над тем, что пленная девушка пообещала своей собаке найти ее.

"Сейчас не трудно будет ей искать", — заявил глава Чечни.

Напомним, 6 июня Владимир Зеленский заявил, что над спасением 2500 защитников Мариуполя работает украинская разведка. По его словам, оккупантам невыгодно применять пытки против наших бойцов, поскольку они стали "публичными пленными".

Ранее, 30 мая в "ДНР" пригрозили казнью украинских военных, защищавших Мариуполь. Боевики заявили, что пленными украинскими защитниками будет проходить суд и есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания — смертная казнь.