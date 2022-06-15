Окупанти вкрали собаку у військовополоненої з "Азовсталі" та віддали його Кадирову (відео)

Пітбуль на прізвисько Адік був разом із хазяйкою на заводі "Азовсталь", проте після виходу з оточеного металургійного підприємства та попадання в полон на окупованій території собаку в неї відібрали.

Російські окупанти вкрали в української військової із заводу "Азовсталь" у Маріуполі собаку на прізвисько Адік. Після того, як вона потрапила в полон, тварину передали лідеру Чечні Рамзану Кадирову як "трофей". Про це повідомляє українська організація UAnimals в Instagram.

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"Собака дуже важлива для жінки. Адік був її розрадою, але росіяни вкрали тварину", — сказано у повідомленні.

Пітбуль Адік був разом із господаркою на заводі "Азовсталь", проте після виходу з оточеного металургійного підприємства та попадання в полон на окупованій території собаку в неї відібрали.

"Адік був і є повноцінним членом нашої сім'ї. Він дуже хороший і активний собака, який дуже любить своїх справжніх власників. Адік завжди підлещувався за морозиво, звичайне біле, пломбір. Попри його загрозливий вигляд, він завжди дуже тепло ставився до нас. Адік — алергік, він завжди суворо харчувався, йому не можна вживати деякі продукти", — розповідають родичі власниці.

13 червня російські пропагандисти опублікували відео, на якому пса передали голові Чечні Рамзану Кадирову. Той заявив, що відтепер собаку називатимуть Борз.

"Ми назвемо його Борз — вовк", — сказав він.

Крім того, під час розмови російський журналіст і Кадиров посміялися з того, що полонена дівчина пообіцяла своєму собаці знайти його.

"Зараз не важко буде їй шукати", — заявив глава Чечні.

Нагадаємо, 6 червня Володимир Зеленський заявив, що над порятунком 2500 захисників Маріуполя працює українська розвідка. За його словами, окупантам невигідно застосовувати тортури проти наших бійців, оскільки вони стали "публічними полоненими".

Раніше, 30 травня, у "ДНР" пригрозили стратою українських військових, які захищали Маріуполь. Бойовики заявили, що полоненими українськими захисниками відбуватиметься суд і є такі особи, яким присудять найвищу міру покарання — страту.