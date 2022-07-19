"После взятия Киева": Кадыров пригрозил Польше "демилитаризацией"

План "демилитаризации НАТО" лидер Чечни обсудил со своим помощником Апты Алаудиновым.

Лидер Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров заявил, что российские власти разрабатывают "план демилитаризации" стран НАТО. В частности, глава республики сообщил, что после "взятия Киева" Россия рассчитывает на вторжение в Польшу. Соответствующее сообщение Кадров опубликовал в своем Telegram-канале во вторник, 19 июля.

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"Планы грандиозные. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО, а первая на очереди после взятия Киева — Польша", — говорится в посте Кадырова.

Лидер Чечни также указал, что его помощник Апты Алаудинов посетил с визитом оккупированные территории Луганской области и участвовал в ее захвате совместно с "Народной милицией ЛНР" без "каких-либо профессионально обученных военных специалистов или подразделений тяжелой техники.

По словам Кадырова, он вместе с Алаудиновым обсудил планы вторжения на территорию стран Североатлантического альянса, в частности, Польши, "взвесив плюсы и минусы" работы чеченских подразделений в ходе полномасштабной войны против Украины.

Напомним, в июле Рамзан Кадыров опубликовал ролик, в котором сыграл главную роль второго плана. На видео показано, как актер президента Украины Владимир Зеленский подписывает акт о капитуляции государства, а одним из пунктов соглашения стала фраза "Ахмат — сила".

Также ранее стало известно, что 31 мая в ходе боев украинская артиллерия уничтожила подполковника Заур Димаева, заместителя командира 4-го батальона полка специального назначения имени Кадырова