На околицях тривають бої: РФ поки що не вдалося повністю захопити Луганську область, — Гайдай

Підконтрольні ЗСУ райони Луганської області перебувають під постійним обстрілом. Армія Росії прагне створити плацдарм для наступу на Донецьку область.

Збройним силам РФ все ще не вдалося повністю окупувати Луганську область, продовжуються бої на околицях регіону. Про це в ефірі телеканалу "Київ" у середу, 27 липня, заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гадай.

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"У тій частині Луганської області, яка досі тримає оборону, там, де наші захисники не дозволяють вийти на адміністративний кордон Луганщини, там щодоби відбуваються бойові зіткнення. Постійні обстріли", — констатував чиновник.

За словами Гайдая, війська РФ намагаються взяти під свій контроль Луганську область, щоб домогтися відразу кількох цілей: підтвердити заяви командування російської армії про нібито повну окупацію регіону, зроблені ще на початку липня, а також створити плацдарм для наступу на Сіверськ і решту території Донецької області. Також російські військові хочуть контролювати регіон, щоб провести там "референдум" про приєднання до РФ.

Гайдай зазначив, що найбільших руйнувань внаслідок атак військ РФ зазнали Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне та громада Золотого.

"Інфраструктура знищена майже вся на 100%. Вивезли сучасне медичне обладнання з лікарень у бік Луганська. Також і зерно. Вивозили КАМАЗами, вагонами", — заявив керівник регіону.

Глава ОВА зазначив, що останнім часом на тимчасово окупованих територіях Луганської області російські сили все частіше мають проблеми з логістикою, оскільки українська артилерія за останні кілька тижнів вразила велику кількість складів із боєприпасами, казарм і командних пунктів РФ.

"Чи підвозять вони ще додатково боєкомплект? Підвозять. Але логістика вже набагато гірша і вони реально бояться робити якісь великі склади та збираються вантажівками підвозити боєприпаси прямо на передову", — додав Гайдай.

Нагадаємо, 23 липня в окупованому Лисичанську було знищено "штаб 6-го полку другого армійського корпусу", який окупанти облаштували у будівлі суду. Внаслідок цього загинули приблизно 50 військових.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, у боях за Луганську область загинули приблизно 10-11 тис. солдат противника.