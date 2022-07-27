На окраинах идут бои: РФ пока не удалось полностью захватить Луганскую область, — Гайдай

Подконтрольные ВСУ районы Луганской области находятся под постоянными обстрелами. Армия России стремится создать плацдарм для наступления на Донецкую область.

Вооруженным силам РФ все еще не удалось полностью оккупировать Луганскую область, продолжаются бои на окраинах региона. Об этом в эфире телеканала "Киев" в среду, 27 июля, заявил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гадай.

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"В той части Луганской области, которая до сих пор держит оборону, там где наши защитники не позволяют выйти на административную границу Луганщины, там каждые сутки происходят боевые столкновения. Постоянные обстрелы", — констатировал чиновник.

По словам Гайдая, войска РФ пытаются взять под свой контроль Луганскую область чтобы добиться сразу нескольких целей: подтвердить заявления командования российской армии о якобы полной оккупации региона, сделанные еще в начале июля, а также создать плацдарм для наступления на Северск и остальную территорию Донецкой области. Также российские военные хотят контролировать регион, чтобы провести там "референдум" о присоединении к РФ.

Гайдай отметил, что наибольшим разрушениям в результате атак войск РФ подверглись Северодонецк, Попасная, Рубежное и громада Золотого.

"Инфраструктура уничтожена почти вся на 100%. Вывезли современное медицинское оборудование из больниц в сторону Луганска. Так же и зерно. Вывозили КАМАЗами, вагонами", — заявил руководитель региона.

Глава ОВА отметил, что в последнее время на временно оккупированных территориях Луганской области российские силы все чаще испытывают проблемы с логистикой, так как украинская артиллерия за последние несколько недель поразила большое количество складов с боеприпасами, казарм и командных пунктов РФ.

"Подвозят ли они еще дополнительно боекомплект? Подвозят. Но логистика уже намного хуже и они реально боятся делать какие-то большие склады и собираются грузовиками подвозить боеприпасы прямо на передовую", — добавил Гайдай.

Напомним, 23 июля в оккупированном Лисичанске был уничтожен "штаб 6-го полка второго армейского корпуса", который оккупанты обустроили в здании суда. В результате погибли около 50 военных.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в боях за Луганскую область погибли около 10−11 тыс. солдат противника.