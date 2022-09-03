Час настав: Рамзан Кадиров заговорив про "безстрокову відпустку"

Лідер Чечні поскаржився на старість і згадав, що є "довгожителем" серед чинних глав суб'єктів Російської Федерації. Крім того, він висловив страх піти з посади з примусу.

Глава Чечні Рамзан Кадиров на камеру заговорив про намір піти у "безстрокову відпустку" та фактично залишити свою посаду. Відповідне відеозвернення він опублікував на своєму Телеграм-каналі.

"Сьогодні дізнався, що я, виявляється, "довгожитель" серед чинних глав суб'єктів Російської Федерації. Уже п'ятнадцять років, як я керую республікою", — сказав Кадиров у зверненні до своїх підписників.

Він також згадав кавказьке прислів'я про гостей. У ньому ідеться про те, що, яким би шановним і довгоочікуваним не був гість, але ще більшої пошани він заслужить, якщо не затримається і вчасно залишить гостинний будинок господарів.

"Я думаю, що мій час теж настав", — сказав глава Чечні.

Кадиров також поскаржився на те, що "молодість пройшла" і він хоче піти зі своєї посади, перш ніж його "виженуть".

"Я і сам помітив, що засидівся. Вважаю, що цілком заслужив безстрокову та довгу відпустку", — підсумував Кадиров.

Хто він: Російський чеченський державний діяч, голова Чечні (з 2007), член бюро найвищої ради партії "Единая Россия". З лютого 2007 року виконував обов'язки президента Чечні. Кадирова неодноразово звинувачували у порушеннях прав людини під час його правління. У США він внесений до санкційного "Списку Магнітського" за звинуваченнями в репресіях, тортурах і вбивствах. Рамзан Кадиров відомий своєю позицією на підтримку президента РФ Володимира Путіна. У лютому 2022 року Кадиров відправив чеченські війська в Україну. Через це отримав насмішкувате прізвисько "командувач тік-ток військами", тому що "кадировці" більшість часу присвячували зйомці зрежисованих пропагандистських роликів про свої перемоги над українськими військовими.

Нагадаємо, в Україні повідомили про підозру голові Чечні Рамзану Кадирову. Офіс генпрокурора хоче притягнути лідера Чеченської Республіки до відповідальності за вторгнення "кадировців" в Україну та виправдовування російської агресії. Слідство отримало докази того, що Кадиров організував вторгнення підрозділів Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ, Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чеченській Республіці та Міністерства внутрішніх справ РФ у Чеченській Республіці.

Також ми писали про те, як голова терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник надав голові Чечні РФ Рамзану Кадирову звання героя "республіки".