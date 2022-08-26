В Україні повідомили про підозру голові Чечні Рамзану Кадирову

Офіс Генпрокурора хоче притягнути лідера Чеченської Республіки до відповідальності за вторгнення "кадировців" в Україну та виправдовування російської агресії.

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру голові Чеченської Республіки Рамзану Кадирову за участь у повномасштабному вторгненні військ РФ в Україну та виправдання російської агресії. Про це йдеться у заяві відомства від 26 серпня.

Слідство отримало докази того, що Кадиров організував вторгнення підрозділів Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ, Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чеченській Республіці та Міністерства внутрішніх справ РФ у Чеченській Республіці. Ці підрозділи за наказом Кадирова окупували низку населених пунктів у Київській, Донецькій та Луганській областях, а також жорстоко поводилися з місцевим населенням та порушували інші закони та звичаї війни, заявили у відомстві.

Також як доказ причетності Кадирова до злочинів Офіс Генпрокурора навів його телеграм-канал, в якому лідер Чечні виправдовує російську агресію.

У зв'язку з цим Кадирову повідомили про підозру за статтями про умисну зміну кордонів України, організацію та ведення війни, а також виправдання російської агресії (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 КК України, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Крім цього, про підозру у жорстокому поводженні з цивільними особами та інше порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) повідомили підлеглим Кадирова.

Зокрема йдеться про командира 46 окремої бригади оперативного призначення Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ. Він, за даними правоохоронців, утримував жителів Гостомелю Київської області у підвалах і використовував їх як "живий щит" для прикриття окупантів.

Крім цього, про підозру повідомили заступнику начальника Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ у Чеченській Республіці, під керівництвом якого в березні захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці. Пацієнтів та персонал позбавили води та їжі і їх також використовували як "живий щит". Окупант також розмістив біля установи реактивні системи залпового вогню, з яких обстрілювали позиції українських військових.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, до початку серпня кількість загиблих в Україні військових із Північного Кавказу та південної частини РФ перевищила тисячу людей.

Також ми писали про те, як голова терористичної організації "ЛНР" Леонід Пасічник надав голові Чечні РФ Рамзану Кадирову звання героя "республіки".