В Украине сообщили о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову

Офис генпрокурора хочет привлечь лидера Чеченской Республики к ответственности за вторжение "кадыровцев" в Украину и оправдывание российской агрессии.

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за участие в полномасштабном вторжении войск РФ в Украину и оправдывание российской агрессии. Об этом говорится в заявлении ведомства от 26 августа.

Следствие получило доказательства того, что Кадыров организовал вторжение подразделений Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ, Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ в Чеченской Республике и Министерства внутренних дел РФ в Чеченской Республике. Эти подразделения по приказу Кадырова оккупировали ряд населенных пунктов в Киевской, Донецкой и Луганской областях, а также жестоко обращались с местным населением и нарушали другие законы и обычаи войны, заявили в ведомства.

Также в качестве доказательства причастности Кадырова к преступлением Офис генпрокурора привел его телеграм-канал, в котором лидер Чечни оправдывает российскую агрессию.

В связи с этим Кадырову сообщили о подозрении по статьям об умышленном изменении границ Украины, организации и ведении войны, а также оправдании российской агрессии (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 УК Украины, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Помимо этого о подозрении в жестоком обращении с гражданскими лицами и другом нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) сообщили подчиненным Кадырова.

В частности, речь идет о командире 46 отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск Нацгвардии РФ. Он, по данным правоохранителей, удерживал жителей Гостомеля Киевской области в подвалах и использовал их в качестве "живого щита" для прикрытия оккупантов.

Кроме этого о подозрении сообщили заместителю начальника Управления Федеральной службы войск Нацгвардии РФ по Чеченской Республике, под руководством которого в марте был захвачен психоневрологический интернат в Бородянке. Пациенты и персонал были лишены воды и еды и также использовали в качестве "живого щита". Оккупант также разместил возле учреждения реактивные системы залпового огня, из которых обстреливались позиции украинских военных.

Напомним, по данным СМИ, к началу августа количество погибших в Украине военных с Северного Кавказа и южной части РФ превысило тысячу человек.

Также мы писали о том, как глава террористической организации "ЛНР" Леонид Пасечник присвоил главе Чечни РФ Рамзану Кадырову звание героя "республики".