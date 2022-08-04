В Украине погибли свыше тысячи чеченцев и дагестанцев, — СМИ

По информации журналистов, проанализировавших данные из открытых источников, подтверждены 1015 погибших в Украине выходцев с Северного Кавказа и южной части РФ. Реальные же потери могут быть большими по меньшей мере на 40-60%.

За прошлые сутки в Украине погибли еще пять выходцев с юга России и Северного Кавказа, три жителя Ставропольского края, и по одному уроженцу Ингушетии и Дагестана. Об этом сообщает издание "Кавказ. Реалии".

О погибших трех десантниках из Грачевского района Ставропольского края — Дмитрии Варфоломееве, Владимире Копченко и Виталии Москвитине — сообщается в публикации пресс-службы районной администрации, посвященной открытию доски памяти.

Сведения о гибели Сослана Арсамакова, проживавшего в ингушском Малгобеке, появились в местном Telegram-канале "Фортанга". Информация подтверждена близкими погибшего. Арсамаков — военнослужащий новочеркасского 102-м мотострелкового полка погиб 26 февраля возле Мариуполя.

Мэр Махачкалы опубликовал сведения о вручении наград родственникам двух погибших жителей города. Один из них — младший сержант Гаджимурад Магомедов, командующий отделения мотострелковой роты.

В общей сложности известно о 1015 погибших в Украине выходцах с Северного Кавказа и южной части РФ. Все данные собраны из открытых источников, как то: публикациях в прессе, заявленияя чиновников, данные правозащитников.

Общие потери российских военных в Украине

[ + – ] Информация о потерях российских войск в Украине.

По данным "Медиазоны", из открытых источников уже подтверждена гибель 5185 россиян. Реальные же потери могут быть выше по меньшей мере на 40-60%.

[ + – ] Информация о потерях российских войск в Украине.

Согласно подсчетам Генштаба ВСУ, наши военные ликвидировали 41 500 российских военных.

[ + – ] Информация о потерях российских войск в Украине.

По данным Пентагона, в общей сложности Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными более 75 тысяч человек.

Российское военное командывание в последние раз публиковало статистику потерь 25 марта — 1351 человека.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно отчету Палаты представителей, с начала российского вторжения численность убитых и раненых россиян уже превысила 75 000. Известно, что к вторжению в Украину привлечено более 80% сухопутных войск РФ.

Напомним, что по оценкам аналитиков из Financial Times, Украина может освободить Херсон до конца года в рамках контрнаступления. Однако спецоперация по деоккупации региона может быть отменена, если Киев не получит от Запада необходимых вооружений.