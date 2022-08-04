В Україні загинуло понад тисячe чеченців і дагестанців, — ЗМІ

За інформацією журналістів, які проаналізували дані з відкритих джерел, підтверджено 1015 загиблих в Україні вихідців з Північного Кавказу та південної частини РФ. Реальні ж втрати можуть бути більшими щонайменше на 40-60%.

Минулої доби в Україні загинули ще п'ять вихідців з півдня Росії та Північного Кавказу, троє мешканців Ставропольського краю, та по одному уродженцю Інгушетії та Дагестану. Про це повідомляє видання "Кавказ. Реалії".

Про загиблих трьох десантників із Грачівського району Ставропольського краю — Дмитра Варфоломєєва, Володимира Копченка та Віталія Москвитіна — повідомляється в публікації пресслужби районної адміністрації, присвяченій відкриттю дошки пам'яті.

Відомості про загибель Сослана Арсамакова, який мешкав в інгушському Малгобеку, з'явилися у місцевому Telegram-каналі "Фортанга". Інформація підтверджена близькими загиблого. Арсамаков — військовослужбовець новочеркаського 102-го мотострілецького полку загинув 26 лютого біля Маріуполя.

Мер Махачкали опублікував відомості про вручення нагород родичам двох загиблих мешканців міста. Один із них — молодший сержант Гаджимурад Магомедов, командувач відділення мотострілецької роти.

Загалом відомо про 1015 загиблих в Україні вихідців з Північного Кавказу та південної частини РФ. Усі дані зібрані з відкритих джерел, таких як: публікації в пресі, заяви чиновників, дані правозахисників.

Загальні втрати російських військових в Україні

[ + – ] Інформація про втрати російських військ України.

За даними "Медіазони", з відкритих джерел уже підтверджено загибель 5 185 росіян. Реальні ж втрати можуть бути вищими щонайменше на 40-60%.

[ + – ] Інформація про втрати російських військ України.

За підрахунками Генштабу ЗСУ, наші військові ліквідували 41 500 російських військових.

[ + – ] Інформація про втрати російських військ України.

За даними Пентагону, загалом Росія втратила в Україні вбитими та пораненими понад 75 тисяч людей.

Російське військове командування останнім часом публікувало статистику втрат 25 березня — 1351 особу.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно зі звітом Палати представників, з початку російського вторгнення чисельність убитих і поранених росіян уже перевищила 75 тисяч. Відомо, що до вторгнення в Україну залучено понад 80% сухопутних військ РФ.

Нагадаємо, що за оцінками аналітиків із Financial Times, Україна може звільнити Херсон до кінця року у межах контрнаступу. Проте спецоперацію з деокупації регіону може бути скасовано, якщо Київ не отримає від Заходу необхідних озброєнь.