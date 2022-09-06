Будет бороться с мировым сатанизмом: Кадыров передумал уходить с поста главы Чечни

По словам Кадырова, он хочет побить рекорд, оставаясь главой республики более 27 лет подряд. Кроме того, он сказал, что не может сейчас уйти, так ка для этого нужно одобрение Путина.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что передумал уходить со своего поста. По его словам, он понимает, что управляет республикой уже 15 лет, но этого мало. Ему захотелось управлять еще больше 12 лет, о чем Кадыров написал в своем Telegram.

"В тот день наткнулся на публикацию, в которой говорилось, что я занимаю свою должность 15 лет и являюсь "долгожителем" среди глав регионов. Я подумал, что это много, и решил узнать ваше мнение. Позже выяснил, что не такой я и "долгожитель" — прежний рекорд, как выясняется, составляет 27 лет. Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель", — написал Кадыров.

Кроме того, он заявил, что не имеет права просто так уйти. Для этого ему нужно спросить мнение народа и президента России Владимира Путина.

Также Кадыров напомнил, что РФ ведет якобы борьбу с "мировым сатанизмом" на Донбассе. По его словам, оккупанты имеют там некие успехи, о которых пока, конечно же, рассказывать он не будет.

Кто такой Рамзан Кадыров?

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 2007 года. Он является членом бюро высшего совета партии "Единая Россия". Известен своей позицией в поддержку президента РФ Владимира Путина. В феврале 2022 года Кадыров отправил чеченские войска в Украину.

Ранее Фокус писал, что Рамзан Кадыров заговорил о "бессрочном отпуске". Лидер Чечни посетовал на старость и вспомнил, что является "долгожителем" среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Кроме того, он высказал страх уйти с поста по принуждению