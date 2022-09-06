Боротиметься зі світовим сатанізмом: Кадиров передумав йти з посади голови Чечні

За словами Кадирова, він хоче побити рекорд, залишаючись головою республіки понад 27 років поспіль. Крім того, він сказав, що не може зараз піти, бо для цього потрібне схвалення Путіна.

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що передумав йти зі своєї посади. За його словами, він розуміє, що керує республікою вже 15 років, але цього замало. Йому захотілося керувати ще більш ніж 12 років, про що Кадиров написав у своєму Telegram.

"Того дня наткнувся на публікацію, в якій говорилося, що я обіймаю свою посаду 15 років і є "довгожителем" серед голів регіонів. Я подумав, що це багато, і вирішив дізнатися про вашу думку. Пізніше з'ясував, що не такий я і" довгожитель" — колишній рекорд, як з'ясовується, становить 27 років. Тому скажу більше: тепер я вирішив піти на побиття чинного рекорду. Подивимося, може я обійду цей показник", — написав Кадиров.

Крім того, він заявив, що не має права просто так піти. Для цього йому потрібно запитати думку народу та президента Росії Володимира Путіна.

Також Кадиров нагадав, що РФ веде нібито боротьбу зі "світовим сатанізмом" на Донбасі. За його словами, окупанти мають там якісь успіхи, про які поки що, звичайно ж, розповідати він не буде.

Хто такий Рамзан Кадиров?

Рамзан Кадиров обіймає посаду голови Чечні з 2007 року. Він є членом бюро вищої ради партії "Єдина Росія". Відомий своєю позицією на підтримку президента РФ Володимира Путіна. У лютому 2022 року Кадиров відправив чеченські війська до України.

Раніше Фокус писав, що Рамзан Кадиров заговорив про "безстрокову відпустку". Лідер Чечні поскаржився на старість і згадав, що є "довгожителем" серед чинних глав суб'єктів Російської Федерації. Крім того, він висловив страх піти з посади з примусу