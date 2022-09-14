"Західні провокації": Кадиров запевняє, що ЗС РФ "нікуди не відступали" з Харківської області

Глава Чечні запевнив, що генерали РФ дають робити ЗСУ те, що вигідно Росії, назвавши тактику держави-агресора "тоншою", ніж в України.

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Глава Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров заявив, що запевняє, що російські війська у процесі контрнаступу Збройних сил України "нікуди не відступають", а поширювана про це інформація є наслідком "західних провокацій". Про це лідер Чечні написав у своєму телеграм-каналі у середу, 14 вересня.

"Заспокою найбільших і найскептичніших коментаторів. У процесі проведення СВО (війни проти України — ред.) ми ніде і нікуди не відступаємо. Це все вкидання і західні провокації. Не дозволяйте себе дурити. Є такі поняття, як тактика і стратегія. У наших наших військ вона тонша", — написав президент Чеченської республіки.

Кадиров додав, що Росія зараз нібито намагається зменшити кількість жертв серед мирних жителів, а генерали РФ "прекрасно розуміються на тонкощах військової справи" і дозволяють ЗСУ "робити тільки те, що вигідно нам". Глава Чечні виправдав відступ військ Росії тим, що державі-агресорові необхідно розтягувати сили українських військ по лінії фронту, "затискати в котел" і змушувати ЗСУ зайти до "пастки".

Кадиров зазначив, що якби він керував Росією, він би оголосив воєнний стан по всій території країни і "застосував би будь-яке озброєння", наголосивши, що це лише його особиста думка.

Нагадаємо, нещодавно Кадиров у своєму аудізверненні до підписників у телеграм-каналі повідомив, що відступ російської армії з Ізюму, Куп'янська та Балаклії Харківської області був необхідний і в цьому є позитивні моменти.

Також ми писали, що Рамзан Кадиров заговорив про "безстрокову відпустку". Лідер Чечні поскаржився на старість, проте наступного дня запевнив, що не збирається залишати посаду глави Чеченської республіки.

Раніше Фокус зібрав головні факти про контрнаступ ЗСУ, внаслідок якого від російських військ було звільнено тисячі квадратних кілометрів території.