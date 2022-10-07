Украина просит у США ракеты ATACMS для ударов по военным объектам в Крыму, – WSJ

Российское командование использует оккупированный полуостров для запуска иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Украине нужны ракеты большей дальности для противодействия ВС РФ.

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Официальный Киев настойчиво просит у США ракеты большей дальности для нанесения ударов по военным объектам на захваченной Россией территории, включая Крым. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как отмечают журналисты, этот запрос станет тестом для администрации Байдена, насколько она готова поддерживать военные цели Киева.

Вашингтон по-прежнему призывает Украину сосредоточиться на боевых действиях в восточной и южной частях государства, особенно в районе Харькова и Херсона, где ВСУ провели успешное контрнаступление.

Однако Киев настаивает на увеличении количества вооружения, включая американские баллистические ракеты ATACMC.

В настоящее время российское командование использует оккупированный полуостров для запуска иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют гражданскую инфраструктуру в стране. И для противодействия ВС РФ Украине нужны ракеты большей дальности. Это позволило бы не просто отбивать атаки, но и ударить по объектам, откуда беспилотники вылетают.

В то же время, президент США Джо Байден до последнего времени отказывался предоставлять Украине ATACMC, опасаясь, что их могут использовать для ударов по территории страны-агрессора. Кроме того, США не хотят рисковать расширением конфликта с Россией.

"Причина, по которой мы не даем им [Украине] это оружие, –– это разногласия по вопросам нанесения ударов по целям в Крыму", –– прокомментировал представитель Конгресса.

Военный атташе Украины в Вашингтоне генерал-майор Борис Кременецкий, в свою очередь, заявил, что Украине нужны ракеты большей дальности, которые можно будет запускать с пусковой установки Himars, уже предоставленной Украине.

"Нам нужно поразить несколько целей на оккупированной украинской территории", –– прокомментировал он.

Ранее The Wall Street Journal писал, что Россия по итогам успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении стала крупнейшим "поставщиком" тяжелого вооружения для Киева, опережая по всем показателям США и союзников НАТО.