Количество жертв массированного обстрела выросло, — ГСЧС

По данным ведомства, из-за ракетной атаки оказались обесточенными более тысячи населенных пунктов страны.

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По предварительным данным, по состоянию на утро 11 октября количество жертв массированной ракетной атаки российских оккупантов выросло до 19 человек, 105 украинцев получили травмы, сообщает ГСЧС.

Среди погибших много людей, которые ехали на работу. В частности, стало известно о гибели врача-онколога из "Охматдета" Оксаны Леонтьевой.

По данным спасателей, удар по энергетической инфраструктуре привел к обесточиванию 1 307 населенных пунктов.

Без электроэнергии остались:

в Сумской области — 766 населенных пунктов;

во Львовской — 353;

в Тернопольской — 169;

в Киевской — 13;

в Хмельницкой — 6.

Во время обстрелов помимо разрушений возникли пожары. В аварийно-спасательных работах приняли участие более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.

Половину ракет удалось сбить

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что по состоянию на 14:00 10 октября оккупанты выпустили по Украине 84 крылатые ракеты, 43 из них удалось сбить ПВО. Также россияне направили на гражданские объекты 24 беспилотника, 13 из них, в том числе 10 дронов-камикадзе сбили украинские защитники.

Ранее сообщалось, что во время удара по Киеву погиб начальник отдела департамента Киберполиции Юрий Заскока.

Напомним, массированный ракетный обстрел Украины начался утром 10 октября в час пик. В Киеве в центре города прозвучало несколько взрывов, одна ракета взорвалась на улице Владимирской, убив людей, находящихся на перекрестке. Всего оккупанты ударили по крупным городам 15 областей Украины, их главной целью стали объекты энергетической инфраструктуры.