Больницы на оккупированных территориях забиты раненными ВС РФ: смертность выше 50%
Гражданских отказываются лечить из-за загруженности врачей и нехватки койкомест.
Медицинские учреждения на оккупированных территориях Украины переполнены раненными, поскольку российские войска несут большие потери. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в сводке 15 октября.
По информации украинских военных, за неделю только в одну из больниц Донецка госпитализировали около 100 раненных в боях. Кроме того, все больницы переполнены в городе Токмак Запорожской области, который находится примерно в 30 километрах от линии фронта.
Местные жители рассказывают, что гражданских в медучреждения отказываются принимать из-за высокой загруженности медиков и отсутствия свободных коек. Генштаб подчеркивает, что смертность в оккупированных районах превышает 50% из-за низкого качества медицинской помощи, вдобавок, командование ВС РФ не желает перевозить тяжело раненных в Россию для лечения.
ВСУ уточнили данные по потерям российской армии в Запорожской области за последние дни. Во время боевых действий в районах Орехова, Токмака и Конских раздоров за последние дни удалось уничтожить около 100 оккупантов, из них около четверти были недавно мобилизированы. Защитникам Украины удалось также отразить атаки ВС РФ в Донецкой области в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.
Согласно сведениям Генштаба, с момента полномасштабного вторжения общие потери России составляют:
- Личный состав — 64700 (+400 за сутки)
- Танки — 2524
- Боевые бронированные машины — 5179
- Артиллерийские системы — 1582
- Реактивные системы залпового огня — 365
- Средства ПВО — 186
- Самолеты — 268
- Вертолеты — 242
- БПЛА — 1210
- Крылатые ракеты — 316
- Корабли — 16
- Автомобили и цистерны — 3951
- Спецтехника — 142
Ранее писали, что ВС РФ теряют способность наступать и ожидают прорыва ВСУ в Луганской области. Боевую мощь российской армии сильно подрывает дезертирство и плохое моральное состояние солдат.
Глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявил об истощении ВС РФ в Украине. Россиянам не хватает и живой силы, и боеприпасов, и техники.