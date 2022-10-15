Больницы на оккупированных территориях забиты раненными ВС РФ: смертность выше 50%

Гражданских отказываются лечить из-за загруженности врачей и нехватки койкомест.

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Медицинские учреждения на оккупированных территориях Украины переполнены раненными, поскольку российские войска несут большие потери. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в сводке 15 октября.

По информации украинских военных, за неделю только в одну из больниц Донецка госпитализировали около 100 раненных в боях. Кроме того, все больницы переполнены в городе Токмак Запорожской области, который находится примерно в 30 километрах от линии фронта.

[ + – ] Токмак на карте боевых действий в Украине Фото: Скриншот

Местные жители рассказывают, что гражданских в медучреждения отказываются принимать из-за высокой загруженности медиков и отсутствия свободных коек. Генштаб подчеркивает, что смертность в оккупированных районах превышает 50% из-за низкого качества медицинской помощи, вдобавок, командование ВС РФ не желает перевозить тяжело раненных в Россию для лечения.

ВСУ уточнили данные по потерям российской армии в Запорожской области за последние дни. Во время боевых действий в районах Орехова, Токмака и Конских раздоров за последние дни удалось уничтожить около 100 оккупантов, из них около четверти были недавно мобилизированы. Защитникам Украины удалось также отразить атаки ВС РФ в Донецкой области в районах населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Иванград, Спорное, Невельское, Марьинка, Белогоровка, Терны, Новомихайловка и Красногоровка.

Согласно сведениям Генштаба, с момента полномасштабного вторжения общие потери России составляют:

Личный состав — 64700 (+400 за сутки)

Танки — 2524

Боевые бронированные машины — 5179

Артиллерийские системы — 1582

Реактивные системы залпового огня — 365

Средства ПВО — 186

Самолеты — 268

Вертолеты — 242

БПЛА — 1210

Крылатые ракеты — 316

Корабли — 16

Автомобили и цистерны — 3951

Спецтехника — 142

Ранее писали, что ВС РФ теряют способность наступать и ожидают прорыва ВСУ в Луганской области. Боевую мощь российской армии сильно подрывает дезертирство и плохое моральное состояние солдат.

Глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявил об истощении ВС РФ в Украине. Россиянам не хватает и живой силы, и боеприпасов, и техники.