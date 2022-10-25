"Изолировать сумасшедшего": Путин продолжает терять союзников и партнеров в Европе, — AP

Издание пишет, что даже те, кто намекал на легитимность аннексии полуострова Крым в 2014 году, теперь стали на сторону Украины.

Related video

Вторжение России в Украину потрясло бывшие советские государства-сателлиты Центральной и Восточной Европы, вызвав резкое осуждение даже со стороны самых прокремлевских политиков региона, о чем пишет Associated Press.

Сообщается, что два ранее пророссийских голоса в Европейском союзе, президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не стеснялись в своих словах, критикуя агрессивные действия Москвы.

Так, Земан назвал вторжение в четверг "неспровоцированным актом агрессии".

"Россия совершила преступление против мира", — сказал он в обращении к нации.

Однако, как заметили журналисты, ранее Земан называл аннексию Россией украинского Крымского полуострова в 2014 году "свершившимся фактом". Многие в Чехии осудили Земана как "слугу Кремля" после того, как он встал на сторону России.

Также отмечается, что Земан долгое время говорил о том, что Россия не нападет на Украину, потому что в Кремле сидят не "сумасшедшие" люди, которые могут начать операцию с вредоносными последствиями.

"Я признаю, что ошибался", — сказал Земан после начала вторжения.

Издание пишет, что Земан призвал к жестким санкциям против России, в том числе к исключению ее из финансовой системы SWIFT.

"Необходимо изолировать сумасшедшего и защищаться не только словами, но и делами", — сказал он.

А вот в Венгрии, как пишет издание, высокопоставленные чиновники в течение нескольких недель избегали прямого осуждения действий России. При Орбане страна поддерживала тесные связи с Путиным, что беспокоит многих западных партнеров Венгрии.

Однако после начала полномасштабной войны России с Украиной, как сообщается, даже Орбан недвусмысленно осудил Кремль.

"Позиция Венгрии ясна: мы поддерживаем Украину, мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины", — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Болгария, ближайший союзник Москвы во время холодной войны, последовала ее примеру.

"Абсолютно недопустимы полеты стратегических бомбардировщиков и ракет в Европе в 21 веке, нападения с воздуха и моря на суверенное государство", — заявил президент Румен Радев.

Ранее Фокус сообщал, что Россия хочет обвинить Украину в ядерном терроризме. Постпред России в ООН направил письмо генсеку организации, в котором снова заявил о якобы готовящемся масштабном теракте со стороны Украины.

Еще напомним, что экс-посол США в Украине заявил, что Россия должна платить Украине репарации. По словам дипломата, Украина обязательно победит в войне против России. Он назвал условия, при котором РФ ожидает военный коллапс.