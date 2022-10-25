"Ізолювати божевільного": Путін продовжує втрачати союзників та партнерів у Європі, — AP

Видання пише, що навіть ті, хто натякав на легітимність анексії півострова Крим у 2014 році, тепер стали на бік України.

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Вторгнення Росії в Україну вразило колишні радянські держави-сателіти Центральної та Східної Європи, викликавши різке засудження навіть з боку найпрокремлівських політиків регіону, про що пише Associated Press.

Повідомляється, що два раніше проросійські голоси в Європейському союзі, президент Чехії Мілош Земан та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, не соромилися у своїх словах, критикуючи агресивні дії Москви.

Так, Земан назвав вторгнення у четвер "неспровокованим актом агресії".

"Росія скоїла злочин проти миру", — сказав він у зверненні до нації.

Однак, як зауважили журналісти, раніше Земан називав анексію Росією українського Кримського півострова в 2014 році "доконаним фактом". Багато хто в Чехії засудив Земана як "слугу Кремля" після того, як він став на бік Росії.

Також наголошується, що Земан довгий час говорив про те, що Росія не нападе на Україну, тому що в Кремлі сидять не "божевільні" люди, які можуть розпочати операцію зі шкідливими наслідками.

"Я визнаю, що помилявся", — сказав Земан після початку вторгнення.

Видання пише, що Земан закликав до жорстких санкцій проти Росії, зокрема до виключення її із фінансової системи SWIFT.

"Необхідно ізолювати божевільного та захищатися не лише словами, а й справами", — сказав він.

А ось в Угорщині, як пише видання, високопосадовці протягом кількох тижнів уникали прямого засудження дій Росії. За Орбана країна підтримувала тісні зв'язки з Путіним, що турбує багатьох західних партнерів Угорщини.

Однак після початку повномасштабної війни Росії з Україною навіть Орбан недвозначно засудив Кремль.

"Позиція Угорщини зрозуміла: ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України", — заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Болгарія, найближчий союзник Москви під час холодної війни, наслідувала її приклад.

"Абсолютно неприпустимі польоти стратегічних бомбардувальників і ракет у Європі в 21 столітті, напади з повітря та моря на суверенну державу", — заявив президент Румен Радєв.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія хоче звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Постпред Росії в ООН направив лист генсеку організації, в якому знову заявив про масштабний теракт, що нібито готується, з боку України.

Ще нагадаємо, що експосол США в Україні заявив, що Росія має платити Україні репарації. За словами дипломата, Україна обов'язково переможе у війні проти Росії. Він назвав умови, за яких РФ очікує військовий колапс.