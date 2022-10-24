"Трильйон доларів": екс-посол США в Україні заявив, що Росія має платити Україні репарації

За словами дипломата, Україна обов'язково переможе у війні проти Росії. Він назвав умови, за яких РФ очікує військовий колапс.

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Колишній посол США в Україні та віцепрезидент Інституту миру Вільям Тейлор заявив, що Росія має виплатити Україні від 750 млрд до трильйона доларів на відновлення. На його думку, Кремль має відповісти за воєнні злочини та руйнування. Про це пише Укрінформ.

Під час саміту міжнародної Кримської платформи Тейлор заявив, що Росію треба засудити, а для цього потрібно створити трибунал.

"Мають бути виплачені 750 мільярдів або навіть до трильйона доларів для того, щоб відновити Україну, і щонайменше $300 мільярдів з них мають надійти із заморожених активів Центробанку РФ, які перебувають у банках країн G7", — сказав дипломат.

Тейлор упевнений, що країни Великої сімки мають зайнятися цим питанням. Він упевнений, що Україна обов'язково переможе у війні, і це неминуче.

Також дипломат прокоментував контрнаступ ЗСУ у Херсонській області. Тейлор сказав, що 20 тисяч російських військ, які знаходяться на правому березі Дніпра, будуть відрізані. Такий розклад, на його думку, призведе до воєнного колапсу Росії.

Хто такий Вільям Тейлор?

Вільям Тейлор був послом США в Україні у 2006-2009 роках. Працював у Міністерстві енергетики США та Міністерстві оборони США. У 2019 році білий будинок призначив його тимчасовим повіреним Штатам у Києві. Своє перебування в українській столиці Тейлор назвав "неймовірним".

Раніше Фокус писав, що Залужний показав США помилковий план оборони, щоб урятувати Україну. Головнокомандувач ЗСУ, розповіли журналістам американські військові, прагнув не допустити захоплення Києва та пожертвував частиною територій, щоб розтягнути підрозділи РФ лінією фронту.

Ще нагадаємо, що елітна дивізія США "Орли, що кричать" готується зайти в Україну у разі загострення війни. Нині близько 4700 американських десантників разом із важкою технікою перебувають у Румунії за лічені кілометри від українського кордону.

Також повідомлялося, що Байден розповів, чому США допомагають Україні у боротьбі проти Росії. За словами американського президента, коли США допомагають Україні, то думають не лише про український народ, а й увесь Західний світ.