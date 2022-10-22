Елітна дивізія США "Орли, що кричать" готується зайти в Україну у разі загострення війни

Нині близько 4700 американських десантників разом із важкою технікою перебувають у Румунії за лічені кілометри від українського кордону.

Related video

Військові зі 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США "Орли, що кричать" заявили про готовність увійти на територію України у разі ескалації війни. Про це заступник командира дивізії Джон Любас та командир бойової групи Едвін Маттаїдесс розповіли журналістам телеканалу CBS News.

"Орли, що кричать" є одним з найелітніших підрозділів США, вони навчені розгортатися за кілька годин і діяти на будь-якому полі бою. 101-дивізію разом з важкою технікою перекинули до Європи вперше за останні 80 років у зв'язку зі збільшенням напруги між Росією і НАТО. Нині близько 4700 десантників разом із важкою технікою розмістилися на авіабазі в Румунії за лічені кілометри від кордону з Україною.

"Ми готові захищати кожен дюйм землі НАТО. Ми маємо унікальні можливості, такі як наші засоби повітряного нападу... Ми легка піхота, але збільшуємо мобільність завдяки нашим літакам і засобам повітряного нападу", — зазначив бригадний генерал Джон Любас.

Як розповів полковник Едвін Матаїдесс, він разом зі своїми підлеглими є найближчими силами США до України. Вони уважно стежать за ЗС РФ і проводять навчання разом із румунськими військами, точно копіюючи те, що відбувається в російсько-українській війні. Нехай "Орли" знаходяться в Румунії для захисту країн НАТО і посилення східного флангу, вони в будь-який момент готові перетнути кордон з Україною у разі потреби.

"Для мене наявність американських військ тут рівнозначна прибуттю союзників до Нормандії до того, як там з'явиться ворог", — сказав CBS News румунський генерал-майор Луліан Бердила, маючи на увазі історичну битву Другої світової війни на території Франції.

Раніше ексглава ЦРУ Девід Петреус заявив, що США знищать усі окупаційні війська ЗС РФ у разі ядерного удару по Україні. Американські війська не запускатимуть у відповідь ядерні ракети, але зможуть вивести з ладу всіх противників на українській території.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що НАТО безпосередньо не воюватиме з Росією, адже українські війська переможуть раніше. На його думку, Україна зможе увійти до складу Альянсу одночасно з деокупацією своїх територій.