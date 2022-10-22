Элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится зайти в Украину в случае обострения войны

Сейчас около 4700 американских десантников вместе с тяжелой техникой находятся в Румынии в считанных километрах от украинской границы.

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Военные из 101-й воздушно-десантной дивизии армии США "Кричащие орлы" заявили о готовности войти на территорию Украины в случае эскалации войны. Об этом заместитель командира дивизии Джон Любас и командир боевой группы Эдвин Маттаидесс рассказали журналистам телеканала CBS News.

"Кричащие орлы" являются одной из самых элитных подразделений США, они обучены развертываться за несколько часов и действовать на любом поле боя. 101-дивизию вместе с тяжелой техникой перебросили в Европу впервые за последние 80 лет в связи с растущим напряжением между Россией и НАТО. Сейчас около 4700 десантников вместе с тяжелой техникой базируются на авиабазе в Румынии всего в нескольких километрах от границы с Украиной.

"Мы готовы защищать каждый дюйм земли НАТО. Мы обладаем уникальными возможностями, такими как наши средства воздушного нападения… Мы легкая пехота, но увеличиваем мобильность благодаря нашим самолетам и средствам воздушного нападения", — отметил бригадный генерал Джон Любас.

Как рассказал полковник Эдвин Матаидесс, он вместе со своими подчиненными являются ближайшими силами США к Украние. Они внимательно следят за ВС РФ и проводят учения совместно с румынскими войсками, точно копируя происходящее в российско-украинской войне. Пусть "Кричащие орлы" находятся в Румынии для защиты стран НАТО и усиления восточного фланга, они в любой момент готовы пересечь границу с Украиной в случае необходимости.

"Для меня наличие американских войск здесь равносильно прибытию союзников в Нормандию до того, как там появится враг", — сказал CBS News румынский генерал-майор Лулиан Бердила, имея в виду историческое сражение Второй мировой войны на территории Франции.

Ранее экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что США уничтожат все оккупационные войска ВС РФ в случае ядерного удара по Украине. Американские войска не будут запускать ядерные ракеты в ответ, но смогут вывести из строя всех противников на украинской территории.

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что НАТО не будет напрямую воевать с Россией, ведь украинские войска победят раньше. По его мнению, Украина сможет войти в состав Альянса одновременно с де оккупацией своих территорий.