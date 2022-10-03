США уничтожат всех оккупантов ВС РФ в случае ядерного удара РФ по Украине, – экс-глава ЦРУ

По словам экс-главы ЦРУ Дэвида Петреуса, Штаты не будут отвечать ядерным оружием, вместо этого они уничтожат все силы ВС РФ, которые смогут обнаружить на украинской территории.

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Экс-глава ЦРУ генерал в остатке Дэвид Петреус в интервью для ABC News заявил, что США уничтожат все российские войска и технику на всей украинской территории.

Петреус отмечает, что Соединенные Штаты и НАТО не оставят без ответа применение тактического ядерного оружия по Украине. В ответ на такой удар США выведут из строя все российские силы на поле боя в Украине, в оккупированном Крыму и весь Черноморский флот в Черном море, который они смогут обнаружить.

Однако экс-глава ЦРУ отмечает, что ядерный удар в ответ наносится не будет.

"Это не может остаться без ответа. Но оно не расширяется – это не ядерное для ядерного. Вы не хотите вмешиваться в ядерную эскалацию. Однако вы должны продемонстрировать, что его применение никоим образом не может быть принято", — заявил Петреус.

Вместе с тем генерал отметил, что даже если РФ решится на применение тактического ядерного оружия в Украине, то это не изменит всей ситуации для Путина и России. Ситуация становится только хуже.

Напомним, Петреус также заявил, что РФ проигрывает в Украине. Ошибки Путина необратимы, ядерные угрозы не помогут выйти из положения.

американский сенатор Линдси Грэм заявил, что ядерный удар по Украине нужно рассматривать как нападение на НАТО. Реакция должна стать ошеломляющей для оккупантов.

Фокус разбирался, как можно выжить при ядерном ударе, и насколько реальна угроза.