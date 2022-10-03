Россия проигрывает в Украине, ошибки Путина необратимы, — экс-глава ЦРУ Петреус

По словам Дэвида Петреуса, никакие аннексии и завуалированные ядерные угрозы не помогут российскому президенту выйти положения, в котором он оказался. ВС РФ и после Лимана будут терпеть поражения на поле боя.

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Накануне бывший руководитель ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что президент РФ Владимир Путин проигрывает войну в Украины, и что реалии на поля боя, с которыми он столкнулся, необратимы. Об этом сообщает ABC.

По словам Петреуса, украинская армия мобилизовалась намного лучше, чем российская: завербовала, обучила, экипировка, организовала и разместила войска на порядок лучше, чем РФ.

[ + – ] "Россия и дальше будет терпеть поражения на боле боя", — сказал генерал.

"Реальность, с которой столкнулись российские войска, состоит в том, что у Украины — страны размером с треть России, — армия больше и действует эффективнее на поле боя", — сказал Петреус, — поэтому, я думаю, что он [Путин] столкнулся с необратимой ситуацией <…> Никакие аннексии, никакие завуалированные ядерные угрозы не помогут ему выйти из этого конкретного положения, в котором он оказался".

Петреус отметил, что Путин объявил об аннексии украинских территорий и тут же потерял ключевой город, который мог бы служить российской армии ключевым хабом для снабжения, если бы им удалось продвинуться дальше.

"Подобное будет продолжаться. Он будет терпеть поражения на боле боя", — сказал генерал.

В еще одном своем интервью бывший руководитель разведведомства сказал, что в попытке сделать Россию вновь великой Путин укрепил НАТО, поскольку в состав Альянса добавились две новые страны — Финляндия и Швеция.

Напомним, что украинские войска освободили Торское и оказывают огневое воздействие по позициям российских войск в Кременной. Во время боев на Лиманском направлении ВС РФ были взяты в плен или уничтожены.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебросила в Украину до 80% войск со своих северных гарнизонов. Численность ВС РФ у границ стран Балтии и Финляндии составляла порядка 30 тыс. человек. Но сейчас от нее почти ничего не осталось.