Росія програє в Україні, помилки Путіна незворотні, — ексглава ЦРУ Петреус

За словами Девіда Петреуса, ніякі анексії та завуальовані ядерні погрози не допоможуть російському президентові вийти зі становища, в якому він опинився. ЗС РФ і після Лимана зазнаватимуть поразки на полі бою.

Related video

Напередодні колишній керівник ЦРУ Девід Петреус заявив, що президент РФ Володимир Путін програє війну в Україні і що реалії на поля бою, з якими він зіткнувся, необоротні. Про це повідомляє ABC.

За словами Петреуса, українська армія мобілізувалася набагато краще, ніж російська: завербувала, навчила, екіпіровка, організувала та розмістила війська на порядок краще, ніж РФ.

[ + – ] "Росія й надалі зазнаватиме поразки на бою", — сказав генерал

"Реальність, з якою зіткнулися російські війська, полягає в тому, що в України — країні розміром з третину Росії, — армія більша і діє ефективніше на полі бою, — сказав Петреус, — тому, я думаю, що він [Путін] зіткнувся з незворотною ситуацією <…> Жодні анексії, жодні завуальовані ядерні погрози не допоможуть йому вийти з цього конкретного положення, в якому він опинився".

Петреус зазначив, що Путін оголосив про анексію українських територій і відразу втратив ключове місто, яке могло б служити російській армії ключовим хабом для постачання, якби їм вдалося просунутися далі.

"Таке триватиме. Він зазнаватиме поразок на болю бою", — сказав генерал.

У ще одному своєму інтерв'ю колишній керівник розвідвідомства сказав, що у спробі зробити Росію знову великою Путін зміцнив НАТО, оскільки до складу Альянсу додалися дві нові країни — Фінляндія та Швеція.

Нагадаємо, що українські війська звільнили Торське і надають вогневий вплив за позиціями російських військ у Кремінній. Під час боїв на Лиманському напрямі ЗС РФ взято в полон або знищено.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекинула в Україну до 80% військ зі своїх північних гарнізонів. Чисельність ЗС РФ біля кордонів країн Балтії та Фінляндії становила близько 30 тис. Чоловік. Але зараз від неї майже нічого не лишилося.