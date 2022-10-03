США знищать усіх окупантів ЗС РФ у разі ядерного удару РФ по Україні, – ексглава ЦРУ

За словами ексголови ЦРУ Девіда Петреуса, Штати не відповідатимуть ядерною зброєю, натомість вони знищать усі сили ЗС РФ, які зможуть знайти на українській території.

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Ексглава ЦРУ генерал у відставці Девід Петреус в інтерв'ю для ABC News заявив, що США знищать усі російські війська та техніку на всій українській території.

Петреус зазначає, що Сполучені Штати та НАТО не залишать без відповіді застосування тактичної ядерної зброї в Україні. У відповідь на такий удар США виведуть зі строю всі російські сили на полі бою в Україні, в окупованому Криму та весь Чорноморський флот у Чорному морі, який вони зможуть знайти.

Однак ексглава ЦРУ зазначає, що ядерного удару у відповідь не буде завдано.

"Це не може залишитися без відповіді. Але воно не розширюється — це не ядерне для ядерного. Ви не хочете втручатися в ядерну ескалацію. Однак ви повинні продемонструвати, що його застосування жодним чином не може бути прийняте", — заявив Петреус.

Водночас генерал зазначив, що навіть якщо РФ наважиться на застосування тактичної ядерної зброї в Україні, то це не змінить усієї ситуації для Путіна та Росії. Ситуація стає лише гіршою.

Нагадаємо, Петреус також заявив, що РФ програє в Україні. Помилки Путіна незворотні, ядерні погрози не допоможуть вийти із ситуації.

Американська сенаторка Ліндсі Грем заявила, що ядерний удар по Україні варто розглядати як напад на НАТО. Реакція має стати приголомшливою для окупантів.

Фокус розбирався, як можна вижити під час ядерного удару, і наскільки реальна загроза.