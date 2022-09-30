Украина победит раньше: НАТО не втянется в войну с РФ, – Подоляк

По мнению советника главы ОП, Украина может войти в НАТО одновременно с деоккупацией всех территорий. Подача заявки на ускоренное членство в Альянсе ускорит поставки оружия для ВСУ.

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НАТО не будет участвовать в войне Украины против России, она может закончиться раньше, чем Киев пройдет все бюрократические процедуры для вступления в Альянс. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

Подача Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО, как сказал Подоляк, не повлияет на войну с Россией и ситуацию на временно оккупированных территориях Украины. Советник отметил начало новой эры и формирования архитектуры безопасности для Украины.

Заявка на ускоренное членство в НАТО определит стратегический вектор и ускорит поставки оружия в Украину, добавил он.

"Как Россия проиграет, после этого не будет никаких препятствий для нас, чтобы вступить в НАТО", — сказал Подоляк.

Украина сможет одновременно с освобождением своих территорий войти в НАТО. Такая схема предотвратит масштабные войны в Европе в будущем. Президент Украины Владимир Зеленский таким шагом зафиксировал собственную внешнюю политику страны, заметил он.

"Для НАТО — основная задача принять Украину, потому что есть большой опыт участия в войне большой интенсивности современного типа. Ни у одной страны НАТО нет такого опыта", — заключил советник.

Напомним, что Зеленский 30 сентября заявил о подаче заявки на ускоренное вступление Украины в НАТО. Россия расценила это как приглашение Альянса в прямой военный конфликт.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм ранее заявил, что возможное использование РФ ядерного оружия в Украине должно трактоваться как нападение на НАТО.