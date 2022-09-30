Ускоренное вступление Украины в НАТО: в РФ заговорили о прямом военном конфликте

В Госдуме заявили о противостоянии Альянса "ведущей ядерной державе". Спикер МИД Мария Захарова использовала более образные формулировки — Россия идет вперед "во имя света и с Богом".

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Заявка Украины на вступление в НАТО по ускоренной процедуре звучит как приглашение Альянса в прямой военный конфликт с Россией. Об этом сказал журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет агентство ТАСС.

"То есть вступить в противостояние ведущим ядерным державам. Единственный путь сейчас для Киева — это сложить оружие и вернуться за стол переговоров. Тогда поток кровавых жертв киевского режима будет прекращен", — заметил политик.

Депутат подчеркнул, что страны Запада в этой ситуации должны все взвесить.

"Надеюсь, они понимают, куда могут завести в сегодняшней ситуации хотелки их киевских марионеток. Мы предупреждали, Россия не блефует", — заключил Слуцкий.

"Мясники — в НАТО, а Россия — с Богом"

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова тоже обратила внимание на подачу Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

"Сегодня каждый выбрал свой путь. Кровавые мясники, убивающие женщин и детей, в НАТОвскую помойку. А мы (Россия) в будущее. Будет сложно? Да. Потому что падать вниз всегда легче, чем набирать высоту", — написала в Telegram спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

[ + – ] Мария Захарова уверена, что Россия идет в будущее "во имя света и с Богом"

По ее мнению, ползти России "исторически мешают крылья".

"Вперед, вместе, во имя света и с Богом", — заключила она.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский после срочного заседания Совета нацбезопасности и обороны заявил о подаче заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Президент сказал, что Украина — де-факто союзник Альянса.

Бывший президент России Дмитрий Медведев недавно перечислял, в каких случаях его страна готова применить ядерное оружие. Одно из условий — если возникнет угроза существованию РФ в случае нападения на нее с обычным оружием.

Главное управление разведки Минобороны Украины полагает, что РФ может использовать ядерный удар для уничтожения личного состава и основных командных центров ВСУ.