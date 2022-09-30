Прискорений вступ України до НАТО: у РФ заговорили про прямий воєнний конфлікт

У Держдумі заявили про протистояння Альянсу "провідній ядерній державі". Спікерка МЗС Марія Захарова використала образніші формулювання — Росія йде вперед "в ім'я світла та з Богом".

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Заявка України на вступ до НАТО за прискореною процедурою звучить як запрошення Альянсу до прямого воєнного конфлікту з Росією. Про це сказав журналістам голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, пише агентство ТАРС.

"Тобто вступити в протистояння провідним ядерним державам. Єдиний шлях зараз для Києва — це скласти зброю та повернутися за стіл переговорів. Тоді потік кривавих жертв київського режиму буде припинено", — зазначив політик.

Депутат підкреслив, що країни Заходу в цій ситуації мають усе зважити.

"Сподіваюся, вони розуміють, куди можуть завести в сьогоднішній ситуації хотіння їхніх київських маріонеток. Ми попереджали, Росія не блефує", — сказав Слуцький.

"М'ясники — в НАТО, а Росія — з Богом"

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова також звернула увагу на подання Україною заявки на вступ до НАТО в прискореному порядку.

"Сьогодні кожен вибрав свій шлях. Криваві м'ясники, які вбивають жінок і дітей, у смітник НАТО. А ми (Росія) в майбутнє. Буде складно? Так. Тому що падати вниз завжди легше, ніж набирати висоту", — написала в Telegram спікерка російського Міністерство закордонних справ Марія Захарова.

[ + – ] Марія Захарова впевнена, що Росія йде в майбутнє "в ім'я світла та з Богом"

На її думку, повзти Росії "історично заважають крила".

"Уперед, разом, в ім'я світла та з Богом", — сказала вона.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський після термінового засідання Ради нацбезпеки та оборони заявив про подання заявки на вступ до НАТО за прискореною процедурою. Президент сказав, що Україна є де-факто союзником Альянсу.

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв нещодавно перераховував, у яких випадках його країна готова застосувати ядерну зброю. Одна з умов — якщо виникне загроза існуванню РФ у разі нападу на неї зі звичайною зброєю.

Головне управління розвідки Міноборони України вважає, що РФ може використати ядерний удар для знищення особового складу й основних командних центрів ЗСУ.