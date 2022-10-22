Стосується НАТО: Байден розповів, чому США допомагають Україні у боротьбі проти Росії

За словами американського президента, коли США допомагають Україні, то думають не лише про український народ, а й увесь Західний світ.

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Президент США Джо Байден заявив, що Росія не повинна досягти успіху у війні проти України. Так, на його думку, РФ становить загрозу всьому Заходу, про що повідомляє MSNBC.

Американський президент сказав, що Вашингтон виділив на допомогу Києву велику кількість коштів.

"Але це набагато більше, ніж про українців, це про НАТО, про Західну Європу", — сказав Байден.

Тим часом у Конгресі США вже розпочали роботу над новим пакетом військової допомоги України. Передбачається, що для цього виділять 50 млрд доларів, про що пише Голос Америки.

За словами конгресмена-демократа Джим Коста підтвердив інформацію про те, що переговори продовжуються в обох палатах. Проте конкретніше питання розглянуть вже після виборів, які відбудуться 8 листопада, проте до того, як новий Конгрес розпочне роботу на початку січня.

Коста заявив, що переговори щодо наступного пакета фінансування життєво важливі, оскільки серед деяких конгресменів є думка, що військову допомогу Україні потрібно обмежити.

Раніше Фокус повідомляв, що країни-сусіди України готуються до ядерного удару з боку Росії. У багатьох країнах Східної та Центральної Європи готують притулки на випадок, якщо Росія таки зважиться на ядерний удар по Україні чи теракт на ядерному об'єкті.

Також повідомлялося, що міністри оборони США та РФ поговорили вперше за кілька місяців. Журналісти пишуть, що глави оборонних відомств двох країн обговорювали ситуацію у Східній Європі та Україні зокрема. Попередні дзвінки до Москви з боку США ігнорували.

Ще нагадаємо, що у Франції викрили російську шпигунку, пов'язану з отруйниками Скрипалів. Росіянка, яка намагалася отримати візу ЄС, супроводжувала співробітника секретної військової частини ГРУ, в якій службу проходили Руслан Боширов та Олександр Петров.