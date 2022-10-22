Касается НАТО: Байден рассказал, почему США помогают Украине в борьбе против России

По словам американского президента, когда США помогают Украине, то думают не только об украинском народе, но и обо всем Западном мире.

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Президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в войне против Украины. Так, по его мнению, РФ представляет угрозу всему Западу, о чем сообщает MSNBC.

Американский президент сказал, что Вашингтон выделил на помощь Киеву большое количество средств.

"Но это гораздо больше, чем про украинцев, это о НАТО, о Западной Европе", — сказал Байден.

Между тем, в Конгрессе США уже начали работу над новым пакетом военной помощи Украины. Предполагается, что для этого выделят 50 млрд долларов, о чем пишет Голос Америки.

По словам конгрессмена-демократа Джим Коста подтвердил информацию о том, что переговоры продолжаются в обеих палатах. Однако более конкретно вопрос рассмотрят уже после выборов, которые пройдут 8 ноября, однако до того, как новый Конгресс начнет работу в начале января.

Коста заявил, что переговоры по следующему пакету финансирования жизненно важны, так как среди некоторых конгрессменов есть мнение, что военную помощь Украине нужно ограничить.

Ранее Фокус сообщал, что страны-соседи Украины готовятся к ядерному удару со стороны России. Во многих странах Восточной и Центральной Европы готовят убежища на случай, если Россия все-таки решится на ядерный удар по Украине или теракт на ядерном объекте.

Также сообщалось, что министры обороны США и РФ поговорили впервые за несколько месяцев. Журналисты пишут, что главы оборонных ведомств двух стран обсуждали ситуацию в Восточной Европе и в Украине в частности. Предыдущие звонки в Москву со стороны США игнорировались.

Еще напомним, что во Франции разоблачили российскую шпионку, связанную с отравителями Скрипалей. Россиянка, пытавшаяся получить визу ЕС, сопровождала сотрудника секретной воинской части ГРУ, в которой службу проходили Руслан Боширов и Александр Петров.