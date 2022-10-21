Во Франции разоблачили российскую шпионку, связанную с отравителями Скрипалей, — СМИ

Россиянка, пытавшаяся получить визу ЕС, сопровождала сотрудника секретной воинской части ГРУ, в которой службу проходили Руслан Боширов и Александр Петров.

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Секретная воинская часть Главного разведуправления РФ, в которой проходили службу отравители бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля, активно засылает в Европу своих агентов. Об этом говорится в новом расследовании французского издания Le Monde.

Журналисты отмечают, что власти Франции не заподозрили ничего, когда получили запрос на выдачу визы от некой Юлии Шифманович.

Вторжение ВС РФ в Украину, международные санкции и частичная мобилизация привели к тому, что в Европе вырос поток вынужденных российских мигрантов. В связи с этим, консульские службы Франции не слишком тщательно изучали все обращения, поступающие от граждан России.

"И самые опасные шпионы, убийцы и диверсанты Владимира Путина редко бывают женщинами. Но поскольку из-за страны, готовой на все ради возобновления наступления в Украине, осторожность должа быть в порядке вещей. Консулы дождались мнения французских спецслужб, прежде чем дать свой ответ по визе Шифманович", — говорится в материале Le Monde.

Окончательный отказ в выдаче визы был озвучен после рекомендации сотрудников секретной службы Франции. По словам журналистов, правоохранители не ошиблись, когда рассматривали персону Юлии Шифманович.

Le Monde утверждает, что эта россиянка является спутницей Александра Кулагина, члена секретной воинской части ГРУ ГШ РФ, ответственной за отравление бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля, которое было осуществлено в британском Солсбери. Именно на этой базе в свое время проходили службу диверсанты Руслан Боширов и Александр Петров. Помимо этого, Александр Кулагин, которого неоднократно сопровождала Шифманович, считается одним из подозреваемых в попытке осуществить государственный переворот в Черногории.

"Этот запрос на визу во Францию на фоне войны в Украине, таким образом, указывает на то, что секретное подразделение ГРУ РФ не умерло и что оно теперь будет выбирать новых разведчиков, женщин или очень молодых агентов, чтобы избежать западного наблюдения и европейских ордеров на арест, выданных после дела Скрипаля", — говорится в материале Le Monde.

Стоит отметить, что в конце августа СМИ разоблачили российскую разведчицу, которая несколько лет жила в Европе под вымышленным именем и смогла втереться в доверие офицеров НАТО. Шпионка Ольга Колобова выдала себя после того, как купила авиабилет из Неаполя в Москву по паспорту, который ранее выдавали другим сотрудникам Главного разведуправления РФ.

Также сообщалось о разоблачении российского разведчика, который пытался устроиться на работу в Международный уголовный суд в Гааге.