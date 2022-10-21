У Франції викрили російську шпигунку, пов'язану з отруйниками Скрипалів, — Le Monde

Росіянка, яка намагалася отримати візу ЄС, супроводжувала співробітника секретної військової частини ГРУ, в якій службу проходили Руслан Боширов та Олександр Петров.

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Секретна військова частина Головного розвідуправління РФ, в якій проходили службу отруйники колишнього радянського розвідника Сергія Скрипаля, активно засилає у Європу своїх агентів. Про це йдеться у новому розслідуванні французького видання Le Monde.

Журналісти зазначають, що влада Франції не запідозрила нічого, коли отримала запит на видавання візи від Юлії Шифманович.

Вторгнення ЗС РФ в Україну, міжнародні санкції та часткова мобілізація призвели до того, що в Європі зріс потік вимушених російських мігрантів. У зв'язку з цим консульські служби Франції не надто ретельно вивчали всі звернення, що надходять від громадян Росії.

"І найнебезпечніші шпигуни, вбивці та диверсанти Володимира Путіна рідко бувають жінками. Але оскільки через країну, готову на все заради відновлення наступу в Україні, обережність має бути в порядку речей. Консули дочекалися думки французьких спецслужб, перш ніж дати свою відповідь щодо візи Шифманович", — йдеться у матеріалі Le Monde.

Остаточна відмова у видаванні візи була озвучена після рекомендації співробітників секретної служби Франції. За словами журналістів, правоохоронці не помилилися, коли розглядали особу Юлії Шифманович.

Le Monde стверджує, що ця росіянка є супутницею Олександра Кулагіна, члена секретної військової частини ГРУ ГШ РФ, відповідальної за отруєння колишнього радянського розвідника Сергія Скрипаля, яке було здійснено в британському Солсбері. Саме на цій базі свого часу проходили службу диверсанти Руслан Боширов та Олександр Петров. Крім цього, Олександр Кулагін, якого неодноразово супроводжувала Шифманович, вважається одним із підозрюваних у спробі здійснити державний переворот у Чорногорії.

"Цей запит на візу у Францію на тлі війни в Україні, у такий спосіб, вказує на те, що секретний підрозділ ГРУ РФ не помер і що він тепер обиратиме нових розвідників, жінок або дуже молодих агентів, щоб уникнути західного спостереження і європейських ордерів на арешт, виданих після справи Скрипаля", — йдеться у матеріалі Le Monde.

Варто зазначити, що наприкінці серпня ЗМІ викрили російську розвідницю, яка кілька років жила в Європі під вигаданим ім'ям і спромоглася втертися в довіру офіцерів НАТО. Шпигунка Ольга Колобова видала себе після того, як купила авіаквиток із Неаполя у Москву за паспортом, який раніше видавали іншим співробітникам Головного розвідуправління РФ.

Також повідомлялося про викриття російського розвідника, який намагався влаштуватися на роботу до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.