"Мата Харі" з РФ: ЗМІ викрили розвідницю, яка втерлася в довіру офіцерів НАТО

Оперативниця видала себе, купивши авіаквиток з Неаполя до Москви за паспортом, який раніше видавали іншим співробітникам ГРУ Росії.

Російська розвідниця з Головного розвідуправління Генштабу РФ Ольга Колобова протягом кількох років жила в Європі під ім'ям "Адела Рівера" і спромоглася втертися в довіру офіцерів НАТО. Про це йдеться у спільному розслідуванні The Insider, Bellingcat, Der Spiegel та La Repubblica.

Російську "Мату Харі" вдалося викрити після провалу офіцерів ГРУ, які намагалися отруїти колишнього радянського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку у британському Солсбері. 15 серпня 2018 року після публікації розслідування "Солберецькі" жінка з паспортом на ім'я "Марія Адела Куфельдт Рівера" купила квиток в один кінець з Неаполя до Москви.

Журналісти звернули увагу на номер документа, який лише останньою цифрою відрізнявся від паспортів викритих офіцерів ГРУ Олександра Петрова та Руслана Баширова. За даними розслідувачів, російська "Мата Харі" під фейковим ім'ям кілька років жила в Європі та видавала себе за світську левицю. Більше того, жінці вдалося втертися у довіру офіцерів НАТО.

Першу спробу впровадження Ольги Колобової за кордон було зроблено у 2005 році — розвідниця представилася як Марія Адела Куфельдт Рівера і намагалася отримати паспорт Перу, але її зусилля провалилися через підроблені документи. Керівництво ГРУ на цьому не зупинилося і через рік видало оперативниці російський паспорт, придумавши нову легенду — "вона працювала провідним спеціалістом у МДУ і проживала за адресою в Москві".

Внутрішні документи, видані "Марії Аделі", належали до тієї ж серії, яку розвідуправління видало щонайменше шести іншим своїм співробітникам, включаючи "Сергія Павлова" (справжнє ім'я Сергій Лютенко), одного з отруйників болгарського зброяра Омеляна Гебрева, та "Олександра Даниліна" (справжнє ім'я Олександр Ковальчук), причетного до отруєння Сергія Скрипаля.

Розслідувачі не можуть назвати точну дату, коли Ольга Колобова з'явилася у Європі. Але, судячи з фотографій у соціальних мережах інших людей, розвідница перебувала в Італії та Мальті в період з 2009 по 2011 рік. Своїм знайомим "Адела Рівера" розповідала, що вивчала гемологію в Парижі, а острівну державу відвідувала заради зустрічей зі своїм бойфрендом.

[ + – ] Розвідниця ГРУ під фейковим ім'ям жила в Європі та спілкувалася з офіцерами НАТО [ + – ] Розвідниця ГРУ під фейковим ім'ям жила в Європі та спілкувалася з офіцерами НАТО

Після переїзду до Парижа Ольга Колобова у Франції започаткувала власну ювелірну торгову марку під брендом Serein — цей офіційний бізнес був прикриттям для розвідниці. У 2012 році "Мата Харі" вийшла заміж за чоловіка, який мав італійське, еквадорське та російське громадянство. Чоловік помер у Москві в 2013 році, а у відомостях про смерть вказано посмертний діагноз — "подвійна пневмонія і системний червоний вовчак".

Журналісти зазначають, що свої ювелірні прикраси Колобова називала "маленькими витворами мистецтва", але насправді виявилося, що це звичайна біжутерія, яка закуповувалась у оптових китайських магазинах. Проте, розвідниця не тільки не була викрита колегами, а й змогла запустити "концепт-галерею Serein", що дозволило їй завести серйозні ділові відносини в Європі.

Вже у 2015 році Ольга Колобова отримала посаду секретаря у місцевому відділенні благодійної організації Lion's Club, яку було створено офіцерами НАТО, що дислокувалися у Неаполі. Підполковник Міноборони Німеччини Торстен у спілкуванні з журналістами згадав, що "Адела Рівера" намагалася пожвавити діяльність клубу, відвідувала всі заходи, а після закриття організації запропонувала власним коштом сплачувати членські внески за кожного члена.

[ + – ] Ольга Колобова працювала в організації Lion's Club, створеній офіцерами НАТО

Джерела розповіли журналістам, що Ольга Колобова спілкувалася з багатьма офіцерами НАТО і стосунки часто мали романтичний характер. Одним із контактів розвідниці стала полковник Шелія Брайант — на той час генеральний інспектор військово-морських сил США у Європі та Африці. Чиновниця зізналася, що її бентежив спосіб життя "Адели Рівери" та незрозумілі джерела доходу. Ще одним близьким контактом Колобової стала адміністраторка систем даних командного центру НАТО у Неаполі. Але розслідувачі точно не знають, чи розвідниця мала фізичний доступ до бази Північноатлантичного Альянсу. Кілька разів Ольга Колобова відвідувала Бахрейн, в якому офіційно розміщено базу ВМС США із понад 7 тисячами військовослужбовців.

Після публікації матеріалу про отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері російська розвідниця вилетіла до Москви, не встигнувши нічого пояснити своїм європейським друзям. Через два місяці після від'їзду Ольга опублікувала публікацію, де написала, що нібито перенесла онкологічне захворювання.

Після повернення до Москви офіцер ГРУ купила Audi останньої моделі і вселилася в елітну квартиру в комплексі "Селігер Сіті" в районі Західне Дегуніно. Розслідувачі встановили, що Колобова при від'їзді з ЄС скористалася паспортом із серією, власник якого офіційно не зареєстровано в жодній базі.

"Їй було видано як мінімум три паспорти — один внутрішній і два закордонних — з діапазонів, якими користувалися багато інших відомих офіцерів ГРУ. Її прикриттям була особистість змішаного походження, що народилася в Південній Америці, що було улюбленою передісторією як для СЗР, так і для нелегалів. ГРУ Ми змогли відстежити останню цифрову присутність Ольги в Росії до 2005 року, коли у віці 23 років вона зареєструвала компанію, що торгує алкоголем у Краснодарському краї, виявивши її тодішню адресну реєстрацію, ми змогли розшукати її батька, він очолює військову кафедру у філії УДТУ-УПІ в м. Каменську-Уральському, нагороджений орденом Пошани і "виконував міжнародний обов'язок в республіках Ірак, Ангола та Сирія". Судячи з усього, Ольга Колобова була спадковою ГРУшницею", — йдеться у спільному матеріалі журналістів.

[ + – ] Викриття російської розвідниці Ольги Колобової

Нагадаємо, на початку серпня розслідувачі The Insider та Bellingcat ідентифікували солдата ЗС РФ, який катував і кастрував українського військовополоненого на Донбасі.

Також повідомлялося, що розслідувачі Bellingcat викрили розвідника ГРУ, який намагався працевлаштуватися до Гаазького суду.