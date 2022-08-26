"Мата Хари" из РФ: СМИ разоблачили разведчицу, которая втерлась в доверие офицеров НАТО

Оперативница выдала себя, купив авиабилет из Неаполя в Москву по паспорту, который ранее выдавали другим сотрудникам ГРУ России.

Российская разведчица из Главного разведуправления Генштаба РФ Ольга Колобова в течение нескольких лет жила в Европе под именем "Адела Ривера" и смогла втереться в доверие офицеров НАТО. Об этом говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica.

Российскую "Мата Хари" удалось разоблачить после провала офицеров ГРУ, которые пытались отравить бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь в британском Солсбери. 15 августа 2018 года, после публикации расследования "Солберецкие", женщина с паспортом на имя "Мария Адела Куфельдт Ривера" купила билет в один конец из Неаполя в Москву.

Журналисты обратили внимание на номер документа, который только последней цифрой отличался от паспортов разоблаченных офицеров ГРУ Александра Петрова и Руслана Баширова. По данным расследователей, российская "Мата Хари" под фейковым именем несколько лет жила в Европе и выдавала себя за светскую львицу. Более того, женщине удалось втереться в доверие офицеров НАТО.

Первая попытка внедрения Ольги Колобовой за границу была предпринята в 2005 году — разведчица представилась как Мария Адела Куфельдт Ривера и пыталась получить паспорт Перу, но ее усилия провалились из-за поддельных документов. Руководство ГРУ на этом не остановилось и через год выдало оперативнице российский паспорт, придумав новую легенду — "она работала ведущим специалистом в МГУ и проживала по адресу в Москве".

Внутренние документы, выданные "Марии Аделе", принадлежали к той же серии, которую разведуправление выдало как минимум шести другим своим сотрудникам, включая "Сергея Павлова" (настоящее имя Сергей Лютенко), одного из отравителей болгарского оружейника Емельяна Гебрева, и "Александра Данилина" (настоящее имя Александр Ковальчук), причастного к отравлению Сергея Скрипаля.

Расследователи не могут назвать точную дату, когда Ольга Колобова появилась в Европе. Но, судя по фотографиям в социальных сетях других людей, разведчика находилась в Италии и на Мальте в период с 2009 по 2011 год. Своим знакомым "Адела Ривера" рассказывала, что изучала геммологию в Париже, а островное государство посещала ради встреч со своим бойфрендом.

[ + – ] Разведчица ГРУ под фейковым именем жила в Европе и общалась с офицерами НАТО [ + – ] Разведчица ГРУ под фейковым именем жила в Европе и общалась с офицерами НАТО

После переезда в Париж Ольга Колобова во Франции собственную ювелирную торговую марку под брендом Serein — этот официальный бизнес был прикрытия для разведчицы. В 2012 году "Мата Хари" вышла замуж за мужчину, у которого были итальянское, эквадорское и российское гражданство. Мужчина скончался в Москве в 2013 году, а в сведениях о смерти указан посмертный диагноз — "двойная пневмония и системная красная волчанка".

Журналисты отмечают, что свои ювелирные украшения Колобова называла "маленькими произведениями искусства", но на деле оказалось, что это обыкновенная бижутерия, которая закупала в оптовых китайских магазинах. Однако, разведчика не только была разоблачена коллегами, но и смогла запустить "концепт-галерею Serein", что позволило ей завести серьезные деловые отношения в Европе.

Уже в 2015 году Ольга Колобова получила должность секретаря в местном отделении благотворительной организации Lion’s Club, которая была создана офицерами НАТО, которые дислоцировались в Неаполе. Подполковник Минобороны Германии Торстен в общении с журналистами вспомнил, что "Адела Ривера" пыталась оживить деятельность клуба, посещала все мероприятия, а после закрытия организации предложила за свой счет оплачивать членские взносы за каждого члена.

[ + – ] Ольга Колобова работала в организации Lion"s Club, созданной офицерами НАТО

Источники рассказали журналистам, что Ольга Колобова общалась со многими офицерами НАТО, и отношения часто имели романтический характер. Одним из контактов разведчицы стала полковник Шелия Брайант — на то время генеральный инспектор военно-морских сил США в Европе и Африке. Чиновница призналась, что ее смущал образ жизни "Аделы Риверы" и непонятные источники дохода. Еще одним близким контактом Колобовой стала администратор систем данных командного центра НАТО в Неаполе. Но расследователи точно не знают, имела ли разведчица физический доступ к базе Североатлантического Альянса. Несколько раз Ольга Колобова посещала Бахрейн, в котором официально размещена база ВМС США с более 7 тысячами военнослужащих.

После публикации материала об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери российская разведчица вылетела в Москву, не успев ничего объяснить своим европейским друзьям. Через два месяца после отъезда Ольга опубликовала публикацию, в которой написала, что якобы перенесла онкологическое заболевание.

По возвращению в Москву офицер ГРУ купила Audi последней модели и вселилась в полученную от государства элитную квартиру в комплексе "Селигер Сити" в районе Западное Дегунино. Расследователи установили, что Колобова при отъезде из ЕС воспользовалась паспортом с серией, владелец которого официально не зарегистрирован ни в одной базе.

"Ей было выдано как минимум три паспорта — один вчутренний и два заграничных — из диапазонов, которыми пользовались многие другие известные офицеры ГРУ. Ее прикрытием была личность смешанного происхождения, родившаяся в Южной Америке, что было излюбленной предысторией как для СВР, так и для нелегалов ГРУ. Мы смогли отследить последнее цифровое присутствие Ольги в России до 2005 года, когда в возрасте 23 лет она зарегистрировала компанию, торгующую алкоголем в Краснодарском крае. Обнаружив ее тогдашнюю адресную регистрацию, мы смогли разыскать ее отца. Он возглавляет военную кафедру в филиале УГТУ-УПИ в г. Каменске-Уральском, награжден орденом Почета и "выполнял интернациональный долг в республиках Ирак, Ангола и Сирия". Судя по всему, Ольга Колобова была потомственной ГРУшницей", — говорится в совместном материале журналистов.

[ + – ] Разоблачение российской разведчицы Ольги Колобовой

Напомним, в начале августа расследователи The Insider и Bellingcat идентифицировали солдата ВС РФ, который пытал и кастрировал украинского военнопленного на Донбассе.

Также сообщалось, что расследователи Bellingcat разоблачили разведчика ГРУ, который пытался трудоустроиться в Гаагский суд.