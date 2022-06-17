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Цифровой след: Bellingcat показал, как ГРУ готовит поддельные личности для шпионов

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Сергей Черкасов, российский разведчик, шпион ГРУ
Гражданином Бразилии "Виктором Мюллером" оказался уроженец Калининграда Сергей Черкасов, который работает на ГРУ

Расследователи подчеркивают, что разоблаченному разведчику, который пробовал устроиться на работу в Гаагский суд, удалось заморочить голову многим людям.

Голландская разведка (AIVD) заявила о разоблачении сотрудника российской военной разведки (ГРУ), который пробовал устроиться стажером в Международный уголовный суд в Гааге. В подробном пресс-релизе AIVD содержалось много информации об этом человеке, в том числе о его настоящей личности и "легенде", созданной ГРУ. Расследователи проекта Bellingcat изучили эту информацию и нашли его следы в Сети и в реальной жизни.

По данным AIVD, агента ГРУ зовут Сергей Владимирович Черкасов, он родился 11 сентября 1985 года. Он действовал под вымышленным именем — бразильца Виктор Мюллер Феррейра, 4 апреля 1989 года рождения.

"Доступная информация из открытых источников показывает, что в течение нескольких лет Черкасов играл роль амбициозного студента-политолога, ведущего аналитический сайт прозападного содержания", — отмечает Bellingcat.

Виктор Мюллер Феррейра

Биография агента ГРУ, которую он использовал для прикрытия, изложена в его профиле в myvisajobs.com. Там сказано, что Виктор Мюллер работал турагентом в Бразилии, затем учился в Дублинском Тринити-колледже на бакалавра политологии в 2014-18 годах, в затем 2018-20-ом получал степень магистра в программе SAIS Джонса Хопкинса.

Профиль "Виктора Мюллера" в myvisajobs.com
Профиль "Виктора Мюллера" в myvisajobs.com

В 2017 году "Виктор" завел блог Politics of Us, где писал заметки о геополитике, выдерживая стиль, вполне характерный для западного студента без каких-либо пророссийских нарративов. В одной из них он даже называет Путина "раковым заболеванием".

В блоге указаны ссылки на страницы "Виктора" в Facebook и Twitter.

"Стоит отметить, что биографическая информация на его странице в Facebook совпадает с "письмом-легендой", в котором подробно рассказывается о его детстве и о том, что он родом из "Бразилии, Рио-де-Жанейро, в Нитерой"", — пишет Bellingcat.

Страница "Виктора" в Facebook
Страница "Виктора" в Facebook

Большая часть твитов посвящена поддержке Трампа. Аккаунт также поделился статьей Bellingcat 2017 года о цифровых подставных личностях офицеров ГРУ.

Сергей Владимирович Черкасов

Информацию об истинной личности российского разведчика было сложнее найти, но расследователи смогли кое-что обнаружить в некоторых "утекших" базах данных. "Некоторые данные, которые были найдены в офлайновых базах данных, такие как номер паспорта и история поездок, по-видимому, были вручную удалены из других российских баз и служб обработки данных, как это обычно бывает с сотрудниками службы безопасности, — подчеркивает Bellingcat. — Мы можем заметить, что данные были специально удалены, потому что информация Черкасова сохранилась в утекших офлайновых базах данных, которые Bellingcat скачали несколько лет назад, в то время как те же данные не отображаются в актуальных базах данных и сервисах".

Черкасов родом из Калининграда, с 2005 по 2008 год он часто ездил на поезде между этим городом и Москвой под именем Черкасова. Тогда ему было 20 лет, поэтому расследователи предполагают, что это и есть его настоящее имя, а не очередное прикрытие. Ведь большинство сотрудников ГРУ, биографии которых они изучали раньше, начинали работать под прикрытием в возрасте не менее 25 лет.

Записи о поездках Черкасова между Калининградом и другими городами России
Записи о поездках Черкасова между Калининградом и другими городами России

В базах также нашлись записи о трех полетах в пределах России, которые Черкасов совершил летом 2015 года, по-видимому, во время летних каникул после первого года обучения в Дублине.

"В ближайшие недели, несомненно, появится больше информации о Черкасове, поскольку агент ГРУ был не особо скрытным в Сети и оставил много цифровых следов, — уверены в Bellingcat. — Один из его лекторов в университете Джонса Хопкинса уже высказался, сказав: "Я чувствую гнев, я чувствую себя глупым, я чувствую себя наивным, я чувствую усталость. Меня обвели вокруг пальца".

Напомним, 16 июня Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о разоблачении российского шпиона, который пытался устроится на работу в Международный уголовный суд. AIVD подчеркнула, что шпион хотел внедриться для сбора предельно важной для Москвы информации, поскольку суд занимается расследованиями военными преступлениями, в том числе совершенными российскими военными во время войны в Грузии в 2008 году. Офицеру разведки в апреле отказали во въезде в Нидерланды и отправили в Бразилию первым же рейсом.