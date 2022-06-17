Цифровий слід: Bellingcat показав, як ГРУ готує підроблені особистості для шпигунів

Розслідувачі наголошують, що викритому розвіднику, який намагався влаштуватися на роботу до Гаазького суду, вдалося заморочити голову багатьом людям.

Голландська розвідка (AIVD) заявила про викриття співробітника російської військової розвідки (ГРУ), який намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. У докладному пресрелізі AIVD містилося багато інформації про цю людину, зокрема про її справжню особу та "легенду", створену ГРУ. Розслідувачі проєкту Bellingcat вивчили цю інформацію та знайшли його сліди в мережі та в реальному житті.

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За даними AIVD, агента ГРУ звуть Сергій Володимирович Черкасов, він народився 11 вересня 1985 року. Він діяв під вигаданим ім'ям бразильця Віктор Мюллер Феррейра, 4 квітня 1989 року народження.

"Доступна інформація з відкритих джерел показує, що протягом кількох років Черкасов грав роль амбітного студента-політолога, який веде аналітичний сайт прозахідного змісту", — зазначає Bellingcat.

Віктор Мюллер Феррейра

Біографія агента ГРУ, яку він використав для прикриття, викладена в його профілі myvisajobs.com. Там сказано, що Віктор Мюллер працював турагентом у Бразилії, потім навчався у Дублінському Триніті-коледжі на бакалавра політології у 2014-18 роках, потім 2018-20-му отримував ступінь магістра у програмі SAIS Джонса Гопкінса.

[ + – ] Профіль "Віктора Мюллера" у myvisajobs.com

У 2017 році "Віктор" завів блог Politics of Us, де писав нотатки про геополітику, витримуючи стиль, цілком характерний для західного студента без будь-яких проросійських наративів. В одній із них він навіть називає Путіна "раковим захворюванням".

У блозі вказані посилання на сторінки "Віктора" у Facebook та Twitter.

"Варто зазначити, що біографічна інформація на його сторінці у Facebook збігається з "листом-легендою", в якому докладно розповідається про його дитинство і про те, що він родом з "Бразилії, Ріо-де-Жанейро, Нітерой"", — пише Bellingcat.

[ + – ] Сторінка "Віктора" у Facebook

Більшість твітів присвячена підтримці Трампа. Акаунт також поділився статтею Bellingcat 2017 року про цифрові підставні особи офіцерів ГРУ.

Сергій Володимирович Черкасов

Інформацію про справжню особистість російського розвідника було складніше знайти, але розслідувачі змогли дещо виявити в деяких "злитих" базах даних. "Деякі дані, знайдені в офлайнових базах даних, такі як номер паспорта та історія поїздок, мабуть, видалені вручну з інших російських баз і служб обробки даних, як це зазвичай буває зі співробітниками служби безпеки, — наголошує Bellingcat. — Ми можемо помітити, що дані спеціально видалені, тому що інформація Черкасова збереглася в офлайнових базах даних, що витікали, які Bellingcat скачали кілька років тому, у той час, як ті ж дані не показуються в актуальних базах даних і сервісах".

Черкасов родом із Калінінграда, з 2005 по 2008 рік він часто їздив поїздом між цим містом та Москвою під ім'ям Черкасова. Тоді йому було 20 років, тому розслідувачі припускають, що це його справжнє ім'я, а не чергове прикриття. Адже більшість працівників ГРУ, біографії яких вони вивчали раніше, починали працювати під прикриттям віком не менше 25 років.

[ + – ] Записи про поїздки Черкасова між Калінінградом та іншими містами Росії

У базах також знайшлися записи про три польоти в межах Росії, які Черкас зробив літом 2015 року, мабуть, під час літніх канікул після першого року навчання в Дубліні.

"Найближчими тижнями, безсумнівно, з'явиться більше інформації про Черкасову, оскільки агент ГРУ був не особливо потайливим у мережі і залишив багато цифрових слідів, — упевнені в Bellingcat. — Один з його лекторів в університеті Джонса Гопкінса вже висловився, сказавши: "Я відчуваю гнів, я почуваюся дурним, я почуваюсь наївним, я відчуваю втому. Мене обвели довкола пальця".

Нагадаємо, 16 червня Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) заявила про викриття російського шпигуна, який намагався влаштуватися на роботу до Міжнародного кримінального суду. AIVD наголосила, що шпигун хотів потрапити для збору гранично важливої для Москви інформації, оскільки суд займається розслідуваннями воєнних злочинів, зокрема скоєними російськими військовими під час війни в Грузії у 2008 році. Офіцеру розвідки у квітні відмовили у в'їзді до Нідерландів та відправили до Бразилії першим же рейсом.