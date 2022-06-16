Намагався влаштуватися в Гаазький суд: у Нідерландах затримали шпигуна з Росії

Російський розвідник намагався отримати доступ до украй важливої для Москви інформації, оскільки Міжнародний кримінальний суд займається розслідуванням воєнних злочинів у Грузії під час війни 2008 року.

Служба загальної розвідки та безпеки Нідерландів (AIVD) припинила діяльність співробітника російської розвідки, який намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі. Як повідомляє пресслужба силового відомства, російський шпигун працював на ГРУ і використав як прикриття бразильську особу для поїздки з Бразилії до Нідерландів.

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У повідомленні йдеться, що AIVD вважає цю особу загрозою національній безпеці, тому співробітники служби безпеки поінформували про це Службу імміграції та натуралізації Нідерландів.

"На цій підставі офіцеру розвідки було відмовлено у в'їзді до Нідерландів у квітні, і його було визнано неприйнятним. Він був відправлений назад до Бразилії першим же рейсом", — повідомили в AIVD.

Ким був російський шпигун?

Офіцер російської розвідки видавав себе за громадянина Бразилії Віктора Мюллера Феррейру, 1989 року народження, тоді як його справжнє ім'я — Сергій Володимирович Черкасов, 1985 року народження. Прикриваючи свою шпигунську діяльність, він використав добре продумане прикриття, під яким приховував усі свої зв'язки з Росією загалом та з ГРУ зокрема.

Також AIVD зазначає, що Черкасов пройшов тривалу та широку підготовку та більш відомий як "нелегал". Відомо, що співробітників нелегальної резидентури важко спіймати через їхні псевдоніми. Вони перебувають за кордоном із паспортом іноземного громадянина, ніяк не пов'язані з офіційними представництвами своєї країни і навіть не відвідують їх, щоб не привернути увагу з боку місцевих спецслужб і не розшифрувати себе.

Розвідник-нелегал перед місцевою владою фактично беззахисний — його можуть таємно заарештувати, допитувати, а то й ліквідувати без жодного розголосу.

AIVD повідомляє, що Черкасов був відправлений ГУР до Міжнародного кримінального суду для збору гранично важливої для Москви інформації, оскільки МКС займається розслідуваннями воєнних злочинів, зокрема скоєних російськими військовими під час війни в Грузії у 2008 році.

Якби Черкасову вдалося отримати доступ як стажисту в МКС, він зміг би збирати там розвідувальну інформацію, шукати та вербувати джерела й отримати доступ до цифрових систем суду.

"Так він зміг би зробити значний внесок у розвіддані, які шукає ГРУ. Він також міг би вплинути на кримінальні процеси Міжнародного кримінального суду", — наголосили в AIVD.

Нагадаємо, 11 квітня на кордоні території Харківської та Донецької областей затримали агента російської розвідки. За словами керівника Харківського обласного управління СБУ Романа Дудіна, затриманий раніше працював в Адміністрації президента України, а з 2014 року співпрацював з росіянами.