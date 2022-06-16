Пытался устроиться в Гаагский суд: в Нидерландах задержали шпиона из России

Российский разведчик пытался получить доступ к крайне важной для Москвы информации, поскольку Международный уголовный суд занимается расследованием военных преступлений в Грузии в ходе войны 2008 года.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) пресекла деятельность сотрудника российской разведки, который пытался устроиться стажером в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. Как сообщает пресс-служба силового ведомства, российский шпион работал на ГРУ и использовал в качестве прикрытия бразильскую личность для поездки из Бразилии в Нидерланды.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В сообщении говорится, что AIVD считает это лицо угрозой национальной безопасности, поэтому сотрудники службы безопасности проинформировали об этом Службу иммиграции и натурализации Нидерландов.

"На этом основании офицеру разведки было отказано во въезде в Нидерланды в апреле, и он был признан неприемлемым. Он был отправлен обратно в Бразилию первым же рейсом", — сообщили в AIVD.

Кем был российский шпион?

Офицер российской разведки выдавал себя за гражданина Бразилии Виктора Мюллера Феррейру, 1989 года рождения, тогда как на самом деле его настоящее имя — Сергей Владимирович Черкасов, 1985 года рождения. Прикрывая свою шпионскую деятельность, он использовал хорошо продуманное прикрытие, под которым скрывал все свои связи с Россией в целом и с ГРУ в частности.

Также AIVD отмечает, что Черкасов прошел длительную и обширную подготовку и более известен как "нелегал". Известно, что сотрудников нелегальной резидентуры трудно поймать из-за их псевдонимов. Они находится за рубежом с паспортом иностранного гражданина, никак не связаны с официальными представительствами своей страны и даже не посещают их, чтобы не привлечь внимание со стороны местных спецслужб и не расшифровать себя.

Разведчик-нелегал перед местной властью фактически беззащитен — его могут тайно арестовать, подвергнуть допросу, а то и ликвидировать без какой-либо огласки.

AIVD сообщает, что Черкасов был отправлен ГУР в Международный уголовный суд для сбора предельно важной для Москвы информации, поскольку МУС занимается расследованиями военными преступлениями, в том числе совершенными российскими военными во время войны в Грузии в 2008 году.

Если бы Черкасову удалось получить доступ в качестве стажера в МУС, он смог бы собирать там разведывательную информацию, искать и вербовать источники и получить доступ к цифровым системам суда.

"Таким образом, он смог бы внести значительный вклад в разведданные, которые ищет ГРУ. Он также мог бы повлиять на уголовные процессы Международного уголовного суда", — подчеркнули в AIVD.

Напомним, 11 апреля на границе территории Харьковской и Донецкой областей задержали агента российской разведки. По словам руководителя Харьковского областного управления СБУ Романа Дудина задержанный раньше работал в Администрации президента Украины, а с 2014 года сотрудничал с россиянами.