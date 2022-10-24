"Триллион долларов": экс-посол США в Украине заявил, что Россия должна платить Украине репарации

По словам дипломата, Украина обязательно победит в войне против России. Он назвал условия, при котором РФ ожидает военный коллапс.

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Бывший посол США в Украине, и вице-президент Института мира Вильям Тейлор заявил, что Россия должна выплатить Украине от 750 млрд до триллиона долларов на восстановления. По его мнению, Кремль должен ответить за военные преступления и разрушения. Об этом пишет Укринформ.

Во время саммита международной Крымской платформы Тейлор заявил, что Россию нужно осудить, а для этого необходимо создать трибунал.

"Должны быть выплачены 750 миллиардов или даже до триллиона долларов для того, чтобы восстановить Украину, и по меньшей мере $300 миллиардов из них должны поступить из замороженных активов Центробанка РФ, которые находятся в банках стран G7", — сказал дипломат.

Тейлор уверен, что страны Большой семерки должны заняться этим вопросом. Он уверен, что Украина обязательно победит в войне и это неизбежно.

Также дипломат прокомментировал контрнаступление ВСУ в Херсонской области. Тейлор сказал, что те 20 тысяч российских войск, которые находятся на правом берегу Днепра, будут отрезаны. Такой расклад, по его мнению, приведет к военному коллапсу России.

Кто такой Вильям Тейлор?

Вильям Тейлор был послом США в Украине в 2006-2009 годах. Работал в Министерстве энергетики США и Министерстве обороны США. В 2019 году белый дом назначил его временным поверенным Штатов в Киеве. Свое пребывание в украинской столице Тейлор назвал "невероятным".

Ранее Фокус писал, что Залужный показал США ложный план обороны, чтобы спасти Украину. Главнокомандующий ВСУ, рассказали журналистам американские военные, стремился не допустить захвата Киева и пожертвовал частью территорий, чтобы растянуть подразделения РФ по линии фронта.

Еще напомним, что элитная дивизия США "Кричащие орлы" готовится зайти в Украину в случае обострения войны. Сейчас около 4700 американских десантников вместе с тяжелой техникой находятся в Румынии в считанных километрах от украинской границы.

Также сообщалось, что Байден рассказал, почему США помогают Украине в борьбе против России. По словам американского президента, когда США помогают Украине, то думают не только об украинском народе, но и обо всем Западном мире.