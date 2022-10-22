Залужный показал США ложный план обороны, чтобы спасти Украину, — The New Yorker

Главнокомандующий ВСУ, рассказали журналистам американские военные, стремился не допустить захвата Киева и пожертвовал частью территорий, чтобы растянуть подразделения РФ по линии фронта.

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный скрывал свои планы по обороне страны от союзников в США и даже президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает издание The New Yorker, ссылаясь на собственные источники.

По данными СМИ, в феврале Валерий Залужный предоставил военному атташе посольства США в Киеве свой план по защите Украины. Американского полковника пригласили в Генштаб и показали одностраничный эскиз позиций ВСУ и схем боевых действий, разрешив сделать заметки. Однако план оказался фальшивкой, призванной скрыть реальный масштаб военной кампании Валерия Залужного и его подчиненных.

"Тогда мы никому не доверяли. Наш план был нашим единственным крошечным шансом на успех, и мы вообще не хотели, чтобы кто-нибудь знал об этом", — рассказал высокопоставленный украинский военный.

Валерий Залужный хотел предотвратить захват Киева, на время уступив часть территории Украины и позволив россиянам протянуть свои линии снабжения. В дальнейшем главнокомандующий стремился уничтожать части ВС РФ, сильно разбросанные по линии фронта.

Власти США плохо понимали планы Украине по обороне. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли несколько раз в неделю связывался с Валерием Залужным, расспрашивая его о том, как украинцы собираются защищаться от армии России. Американский военный предложил свою стратегию: использовать рассредоточенные мобильные подразделения, создать несколько линий обороны по всей стране и сочетать боевые действия с партизанскими диверсиями.

Военный чиновник из США рассказал, что Валерий Залужный не спешил делиться своими планами, а также раскрывать количество вооружения — вместо этого постоянно перемещал склады, чтобы их не нашла армия РФ. Некоторые американцы считают, что главнокомандующий ВСУ, как и президент Владимир Зеленский, не до конца верил разведке США. Другие чиновники уверены, будто Залужный скрывал свои планы даже от главы государства, опасаясь приказа свернуть подготовку. Один из источников предположил, что главнокомандующий ВСУ не хотел раскрывать настоящие планы Марку Милли, чтобы Белый дом затем не передал их Зеленскому.

Ранее Валерий Залужный признался, что россиянам намеренно позволили подойти к Киеву. Стремясь поскорее захватить столицу Украины, ВС РФ сильно растянули линии снабжения и облегчили работу украинским военным.

Также Валерий Залужный показал карту массовых ударов войск РФ по Украине 10 октября. По его словам, ПВО удалось уничтожить большинство снарядов, но советских систем уже не хватает для надежной защиты от обстрелов.