Залужний показав США фальшивий план оборони, щоб врятувати Україну, — The New Yorker

Головнокомандувач ЗСУ, розповіли журналістам американські військові, прагнув не допустити захоплення Києва та пожертвував частиною територій, щоб розтягнути підрозділи РФ на лінії фронту.

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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний приховував свої плани щодо оборони країни від союзників у США і навіть президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє видання The New Yorker, посилаючись на власні джерела.

За даними ЗМІ, у лютому Валерій Залужний надав військовому аташе посольства США у Києві свій план щодо захисту України. Американського полковника запросили до Генштабу і показали односторінковий ескіз позицій ЗСУ та схем бойових дій, дозволивши зробити нотатки. Однак план виявився фальшивкою, покликаною приховати реальний масштаб військової кампанії Валерія Залужного та його підлеглих.

"Тоді ми нікому не довіряли. Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми взагалі не хотіли, щоб хтось знав про це", — розповів високопоставлений український військовий.

Валерій Залужний хотів запобігти захопленню Києва, на якийсь час поступившись частиною території України і дозволивши росіянам протягнути свої лінії постачання. Надалі головнокомандувач прагнув знищувати частини ЗС РФ, сильно розкидані лінією фронту.

Влада США погано розуміла плани України щодо оборони. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі кілька разів на тиждень зв'язувався з Валерієм Залужним, розпитуючи його про те, як українці мають намір захищатися від армії Росії. Американський військовий запропонував свою стратегію: використовувати розсерджені мобільні підрозділи, створити кілька ліній оборони по всій країні та поєднувати бойові дії із партизанськими диверсіями.

Військовий чиновник із США розповів, що Валерій Залужний не поспішав ділитися своїми планами, а також розкривати кількість озброєння — натомість постійно переміщував склади, щоби їх не знайшла армія РФ. Деякі американці вважають, що головнокомандувач ЗСУ, як і президент Володимир Зеленський, не до кінця вірив у розвідку США. Інші чиновники впевнені, що Залужний приховував свої плани навіть від глави держави, побоюючись наказу згорнути підготовку. Один із джерел припустив, що головнокомандувач ЗСУ не хотів розкривати справжні плани Марку Міллі, щоб Білий дім потім не передав їх Зеленському.

Раніше Валерій Залужний зізнався, що росіянам навмисно дозволили підійти до Києва. Прагнучи якнайшвидше захопити столицю України, ЗС РФ сильно розтягли лінії постачання та полегшили роботу українським військовим.

Також Валерій Залужний показав карту масових ударів військ РФ по Україні 10 жовтня. За його словами, ППО вдалося знищити більшість снарядів, але радянських систем уже не вистачає для надійного захисту від обстрілу.