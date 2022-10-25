"Жахливий злочин": Росія хоче звинуватити Україну в ядерному тероризмі, — Reuters

Постпред Росії в ООН направив лист генсеку організації, в якому знову заявив про масштабний теракт, що нібито готується, з боку України.

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Росія закликала голову ООН Антоніу Гутерріша зробити все можливе, щоб запобігти нібито застосування Україною "брудної бомби. Про це пише видання Reuters з посиланням на лист, який постійний представник Росії в ООН Василь Небензя відправив Гутеррішу.

"Ми розглядатимемо використання "брудної бомби" київським режимом як акт ядерного тероризму", — написав у листі Небензя.

У документі також сказано, що РФ закликає країни Заходу вплинути на Київ, щоб той відмовився від своїх нібито "планів".

"Ми закликаємо Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй зробити все, що в його силах, щоб запобігти цьому жахливому злочину", — написав постпред РФ в ООН.

Зазначимо, що британська місія при ООН вже відреагувала на це. Так, у Twitter делегація написала, що Україна не має ядерної зброї.

Також у зв'язку з нещодавніми повідомленнями Росії, як пише Reuters, МАГАТЕ направить спеціальну місію в Україну для огляду ядерних об'єктів.

"Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ) відомо про заяви, зроблені Російською Федерацією в неділю, про передбачувану діяльність на двох ядерних об'єктах в Україні", — йдеться у заяві МАГАТЕ.

Повідомляється, що делегація відвідає об'єкти вже найближчими днями.

Раніше Фокус писав, що Лавров заявив, що Росія має намір в ООН звинуватити Україну у створенні "брудної бомби". За словами глави МЗС РФ, Москва нібито має "конкретну інформацію" про плани Києва. В Україні ці звинувачення називають небезпечним маренням.

Також повідомлялося, що основна небезпека "брудної бомби" походить від її вибуху, який призведе до розсіювання радіоактивного пилу в повітря, а вітер може рознести його на відстань від кількох кварталів до кількох десятків кілометрів.