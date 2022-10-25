"Чудовищное преступление": Россия хочет обвинить Украину в ядерном терроризме, — Reuters

Постпред России в ООН направил письмо генсеку организации, в котором снова заявил о якобы готовящемся масштабном теракте со стороны Украины.

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Россия призвала главу ООН Антониу Гутерриша сделать все возможное, чтобы предотвратить якобы применение Украиной "грязной бомбы. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на письмо, которое постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отправил Гутерришу.

"Мы будем рассматривать использование "грязной бомбы" киевским режимом как акт ядерного терроризма", — написал в письме Небензя.

В документе также сказано, что РФ призывает страны Запада оказать влияние на Киев, чтобы тот отказался от своих якобы "планов".

"Мы призываем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить это чудовищное преступление", — написал постпред РФ в ООН.

Отметим, что британская миссия при ООН уже отреагировала на это. Так, в Twitter делегация написала, что Украина не имеет ядерного оружия.

Также в связи с недавними сообщениями России, как пишет Reuters, МАГАТЭ направит специальную миссию в Украину для осмотра ядерных объектов.

"Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно о заявлениях, сделанных Российской Федерацией в воскресенье, о предполагаемой деятельности на двух ядерных объектах в Украине", — говорится в заявлении МАГАТЭ.

Сообщается, что делегация посетит объекты уже в ближайшие дни.

Ранее Фокус писал, что Лавров заявил, что Россия намерена в ООН обвинить Украину в создании "грязной бомбы". По словам главы МИД РФ, у Москвы якобы есть "конкретная информация" о планах Киева. В Украине эти обвинения называют опасным бредом.

Также сообщалось, что основная опасность "грязной бомбы" исходит от ее взрыва, который приведет к рассеиванию радиоактивной пыли в воздух, а ветер может разнести ее на расстояние от нескольких кварталов до несколько десятков километров.