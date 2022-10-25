Змова найманців: Пригожин та Гіркін створюють воєнізовану структуру, яка загрожує Путіну, — ISW

Аналітики заявили, що терорист Гіркін-Стрєлков займається вербуванням новобранців у паралельну армію Пригожина.

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Російський олігарх та власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин створює воєнізоване угруповання паралельно Збройним силам РФ. Вона може становити загрозу правлінню президента РФ Володимира Путіна, про що пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

У новому звіті аналітики пишуть, що вербуванням у цю структуру займається військовий злочинець та терорист Ігор Гіркін-Стрєлков.

"Гіркін — затятий критик російського вищого військового командування і помітна постать серед російських ультранаціоналістів, які брали участь в анексії Криму або незаконному захопленні Росією української території на Донбасі 2014 року", — йдеться у звіті.

Також аналітики заявили, що саме Євген Пригожин може дозволити собі керувати паралельною армією без контролю згори. Він займає унікальне становище у російській системі влади та інформаційному просторі. Його електорат у Росії розширюється.

"Пригожин може вільно рекламувати себе та свої сили, одночасно критикуючи кремлівських чиновників чи Збройні сили Росії, не побоюючись опору. Путін залежить від сил "Вагнера" в Бахмуті та, ймовірно, намагається утихомирити Пригожина", — йдеться у звіті.

Повідомляється, що Пригожин лише виграє від того, що не займає офіційно жодних державних посад у РФ. Він не скований великою бюрократичною роботою. Також, як пишуть експерти, Пригожин уже встиг дистанціюватися від голови Чечні Рамзана Кадирова. Передбачається, що останній почав втрачати вплив. Щобільше, він навіть може втратити контроль над Чеченською Республікою.

Раніше Фокус писав, що Путін продовжує втрачати союзників та партнерів у Європі. Видання пише, що навіть ті, хто натякав на легітимність анексії півострова Крим у 2014 році, тепер стали на бік України.

Також повідомлялося, що Росія хоче звинуватити Україну в ядерному тероризмі. Постпред Росії в ООН направив лист генсеку організації, в якому знову заявив про масштабний теракт, що нібито готується, з боку України.

Ще нагадаємо, що активісти розповіли, як поводиться армія Білорусі в останні дні. Моніторингова група повідомила, що військо Білорусі перекидає техніку на місця постійної дислокації.