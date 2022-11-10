Россия отправила в Украину более 500 опытных сирийских наемников, – СМИ

Вербовкой, по данным журналистов, занималась "группа Вагнера". Переброшенные сирийские наемники, скорее всего, будут служить в рядах частной армии "Щит" и неонацистского подразделения ДШРГ "Русич".

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Россия перебросила в Украину более 500 сирийских наемников, которые имеют опыт ведения боевых действий на стороне правительственных войск Башара аль-Асада. Об этом сообщает британское издание Middle East Eye, ссылаясь на свои источники в региональной разведке.

По данным журналистов, более 500 сирийских наемников были переброшены Россией в Украину. Речь идет об опытных бойцах, которых завербовали из подразделений, воевавших за правительственные войска Башара аль-Асада против боевиков "Исламского государства Ирака и Леванта".

Инсайдеры утверждают, что военнослужащих, среди которых выходцы из "Пятого корпуса", "Силы тигра" и "Бригады аль-Кудс", вербовали через бывших повстанцев и представителей "группы Вагнера".

"Около 1000 сирийских наемников были отправлены в Россию для обучения, но только половина из них отправилась в Украину. Основной задачей бойцов является обеспечение безопасности и защиты районов, находящихся под контролем "Вагнера" и других группировок в Луганске и Донецке. Наемников могут отправить на фронт для участия в боевых действиях, если возникнет чрезвычайная ситуация или острая необходимость", — говорится в материале издания.

Украинский инсайдер в комментарии журналистам подтвердил, что Киев обладает информацией о переброске сирийских наемников на оккупированные территории. Другие источники отмечают, что завербованных решили пока не отправлять на фронт из-за языкового барьера и неправильной координации военных действий.

В материале издания также сказано, что наемники могут служить в рядах частной армии "Щит" и неформального неонацистского подразделения ДШРГ "Русич", которое напрямую подчиняется ЧВК "Вагнер".

"Сирийцы не участвуют в реальных боевых действиях, они в основном выполняют функции тылового обеспечения вблизи линии фронта. Однако есть небольшое количество наемников, которые работают в составе артиллерии", — добавил еще один собеседник британских журналистов.

Отметим, что в конце октября издание The Foreign Policy писало о желании России перебросить в Украину афганских спецназовцев, которых оставили "на растерзание талибам" после выхода войск США. Журналисты утверждают, что за вербовкой опытных бойцов стоит ЧВК "Вагнер".

Также сообщалось, что Россия может осуществлять в Украине ковровые бомбардировки, которые были успешно отработаны российской авиацией в ходе войны в Сирии.