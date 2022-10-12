"Преимущество в воздухе: аналитики ISW рассказали, возможны ли ковровые бомбардировки РФ в Украине

Аналитики заявили, что знают настоящую причину массивных обстрелов гражданских и инфраструктурных объектов Украины российскими оккупантами.

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Россия сталкивается в Украине с большим количеством препятствий, с которыми она не сталкивалась в Сирии. У Армии РФ не получится синхронизировать войну главным образом из-за неспособности получить преимущество в воздухе. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

По словам экспертов, это исключает вероятность ковровых бомбардировок украинских городов, таких же, которые Россия проводила в Сирии.

Аналитики уверены, что воздушные операции ВВС РФ в Сирии сильно отличаются от тех, которые были в Украине. Так, у украинской армии куда более развита система ПВО, что мешает российским самолетам чувствовать себя уверенно.

"Очень маловероятно, что роль Сергея Суровикина (который известен приказами обстрелов гражданских объектов в Сирии — ред), как командующего оккупационными войсками повлечет за собой фундаментальное изменение российских воздушных и ракетных операций в Украине ", — написали эксперты.

Аналитики заявили, что главное условие для того, чтобы такое положение дел сохранялось – поставки систем ПВО Украине Западом.

Также в отчете названа главная цель массированных ракетных ударов РФ по Украине. Речь идет о восстановлении публичного имиджа Минобороны России.

Аналитики уверены, что такая масштабная террористическая атака была запланирована сильно заранее назначения Суровикина новым командующим ВС РФ в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт рассказал, какие запасы ракет и оружия могут быть у России. По словам экспертов, Россия может закупить оружие у Северной Кореи. У нее заканчиваются запасы высокоточного оружия, а пополнять их нельзя из-за санкций.

Еще напомним, что минобороны РФ также вербует заключенных тюрем в армию Путина. Журналисты пишут, что Минобороны России набирает заключенных — бывших силовиков, чтобы создать новое военизированное формирование.

Также сообщалось, что бывший российский политик рассказал о последнем шаге Путина в Украине. Бывший глава МИД РФ заявил, что президент РФ ошибся в трех конкретных вещах. По его словам, глава Кремля находится в полном отчаянии.