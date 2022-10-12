"Признак отчаяния": эксперт рассказал, какие запасы ракет и оружия могут быть у России

По словам экспертов, Россия может закупить оружие у Северной Кореи. У нее заканчиваются запасы высокоточного оружия, а пополнять их нельзя из-за санкций.

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Старший научный сотрудник Института ISEAS-Юсофа Исхака, Сингапур, Ян Стори заявил, что массивные ракетные удары по Украине могут говорить о том, что управляемые ракеты РФ показали малую эффективность. Также это может говорить о том, что России не хватает высокоточного оружия. Об этом пишет издание The New York Times.

"Может, это был способ Путина сделать предупредительный выстрел в Украину: если вы нападете на нашу инфраструктуру, мы усилим атаки на ваши города", — сказал Стори.

Однако он и другие эксперты признали, что многое в российском оружейном арсенале остается неясным. При этом, как сообщается, у России могут уже заканчиваться современные ракеты.

Издание пишет, что большое количество атак армии РФ на гражданские цели осуществлялись устаревшим вооружением еще времен СССР. Украинские, западные и российские аналитики считают, что эти атаки свидетельствуют о том, что у России заканчивается современное оружие.

Западная разведка считает, что Россия еще в первые дни войны израсходовала большую часть своих современных вооружений. Промышленность РФ была в зависимости от западных поставок. Теперь же санкции свели их почти к нулю, а потому Россия не может пополнять свои запасы современного оружия.

По словам главного военного аналитика ISEAS Ридзвана Рахма, РФ, учитывая дефицит вооружений, не сможет долго осуществлять массированные ракетные обстрелы Украины.

Россия все чаще обращается за поставками к Ирану и КНДР

В материале сказано, что Россия закупает дроны-камикадзе в Иране. Более того, она также может покупать артиллерийские снаряды и ракеты в Северной Корее. По словам Стори, нет веских доказательств того, что Россия закупала северокорейское оружие. Но если это правда, добавил он, "это признак отчаяния".

Ранее Фокус сообщал, что за два дня оккупанты поразили 30% энергетической инфраструктуры Украины. По словам главы Минэнергетики Украины, есть еще одна причина, по которой россияне так активно обстреливают объекты энергетической инфраструктуры. Речь идет о терроризировании всей Европы.

Еще напомним, что в НАТО заявили, что не будут закрывать небо над Украиной. Альянс не намерен участвовать в войне против РФ, поэтому позиция блока касательно закрытия неба над Украиной не изменилась. Однако в НАТО обсудят вопрос усиления украинской ПВО, заявила постпред США.